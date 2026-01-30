Ο πρώην παρουσιαστής του τηλεοπτικού δικτύου CNN Ντον Λέμον συνελήφθη, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης που γνωρίζει το θέμα.

Ο Λέμον μετέδιδε ζωντανά μια διαδήλωση, που πραγματοποιούνταν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα μέτρα καταστολής της μετανάστευσης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή, όταν κατά την διάρκειά της διαδηλωτές διέκοψαν λειτουργία στον ναού του Αγίου Παύλου στην Μινεσότα.

Ο δικηγόρος του Λέμον, Άμπε Λόουελ, χαρακτήρισε τη σύλληψή του «άνευ προηγουμένου επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία».

Ο Λέμον δήλωσε ότι ήταν παρών στην διαδήλωση ως δημοσιογράφος. Είπε επίσης ότι είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων, αλλά δεν γνώριζε ότι οι ακτιβιστές θα διέκοπταν την εκκλησιαστική λειτουργία. Ο ίδιος διακρίνεται σε βίντεο να διαφωνεί με έναν ενορίτη σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ καταδίκασαν γρήγορα τη διαδήλωση και κατηγόρησαν τους διαδηλωτές ότι εκφοβίζουν χριστιανούς πιστούς.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.