Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

η «Ζούγκλα» πρωτοπορεί και καινοτομεί για ακόμα μία φορά,

ξεκινώντας από σήμερα την παρούσα εβδομαδιαία στήλη

όπου θα παρουσιάζω και θα σχολιάζω κάθε Παρασκευή

τα «μαργαριτάρια» που θα σταχυολογώ από το Ελληνικό Δημοσιογραφικό Διαδίκτυο,

με προτεραιότητα στις ενημερωτικές ιστοσελίδες που έχουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

αποκτούν επισήμως πλέον την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν θα εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Ιδού, λοιπόν, το παρθενικό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. (ξεκινώ με τη «Ζούγκλα», για το Καλό)!



Να σε σκοτώσει η γυναίκα σου, άντε και το δέχεσαι επειδή την αγαπάς και την υπολήπτεσαι.

Όμως, να είναι και γυναικάς η γυναίκα σου, ε…, αυτό δεν αντέχεται.

2. Εφημερίδα των Συντακτών



Κι ο Άγιος τόνο θέλει…

3. The Toc



Κλαίω με αυτόν τον τίτλο…

Τον λατρεύω αυτόν τον τίτλο…

Είναι τόσο αντιδημοσιογραφική η φράση «Πού θα λυσσομανάει ο αέρας»,

που καταλήγει εν τέλει να είναι εξόχως δημοσιογραφική.

Αυτό το «λυσσομανάει» μού θυμίζει την κοπέλα τού Ηλιόπουλου στην ταινία «Ο Ατσίδας»,

που καταφθάνει φουρκισμένη στο «Εξοχικόν Κέντρον “Ο Έρως”»

και λέει στον αγαπημένο της ότι ο σατράπης αδελφός της λυσσομανάει να τον εύρει.

Και βεβαίως, αδημονώ για τη στιγμή που θα έχουμε 10 Μποφόρ στο Αιγαίο,

ώστε να δούμε τον τίτλο «Πού θα γαμάει και θα δέρνει ο αέρας».

ΚΛΑΙΩ και ΛΑΤΡΕΥΩ!

4. iefimerida



Όταν η Λεξιπενία λειτουργεί σε βάρος τής Δημοσιογραφίας

(επίσης, τα «καταγγελλόμενα» δεν γράφονται με ένα «λάμδα»,

όπως και το ρήμα «καταγγέλλω» δεν γράφεται με ένα «λάμδα»).

5. Skai



Πάνω που ήμασταν έτοιμοι να πιστέψουμε

ότι η Κάμερον Ντίαζ είχε κάνει ρινοπλαστική επειδή έσπασε το πόδι της,

έρχεται η σωτήρια διευκρίνιση

ότι η Κάμερον έκανε πλαστική εγχείρηση στη μύτη της επειδή έσπασε τη μύτη της.

Σατανικό.

6. C.N.N. – Greece



Επτέλς.

7. Sport24



Αυτά είναι… μισόλογα.

8. Newsit



– Βίρνα, για τι κατηγορείται η 56χρονη γυναίκα;

– Κατηγορείται ότι για εμπρησμό, Γιάγκο.

– Κατηγορείται ότι για εμπρησμό, Βίρνα..;

– Ναι, Γιάγκο, κατηγορείται ότι για εμπρησμό.

– Μίλα καθαρά, Βίρνα. Λες ότι η 56χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι για εμπρησμό;

– Ναι, Γιάγκο Δράκο, η 56χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι για εμπρησμό.

9. Newsbomb



Σχήμα προσώπου: Οοϊδιές.

10. Documento



Τα διπλά επώνυμα και τα διπλά ονόματα απαιτούν ενδιαμέσως παύλα (Αθανασιάδης-Νόβας).

Η διατύπωση «κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο» είναι παντελώς ακαλαίσθητη

(σαφώς προτιμότερες οι φράσεις «υπό αδιευκρίνιστους/ες λόγους/συνθήκες»).

Το «νοσοκομείου» θα το έλεγε μόνο Βραζιλιάνος οπαδός τού Μπολσονάρου

(αν ήθελες να φλεξάρεις τη Βλαχιά, ας έγραφες «στου νουσουκουμείου»).

Το «κατάληξε» είναι Προστακτική, ο Αόριστος είναι «κατέληξε».

Όσο για αυτό το σύντομο αλλά εκτενές μάθημα Ελληνικών,

δεν θα σού ζητήσω αμοιβή και θα περιοριστώ στην ατάκα

που ξεστομίζει ο «μεγαλομπακάλης Παντελής Σκουφάντερος» στην ταινία «Της Κακομοίρας»,

όταν η φαντασίωσή του τον ρωτάει τι τού χρωστάει για το τυρί που τής έβαλε..:

«Αφήστε, μη δίνετε τίποτα. Μίαν ετέραν φοράν…».

11. Πρώτο Θέμα



– Σουβλατζή, βάλε μου δύο «απ’ όλα», με χωρίς ντομάτα.

– Επειδή δεν έχω ντομάτα, να σού βάλω με χωρίς κρεμμύδι;

12. Capital



Το «Πού» -όταν εκφράζει ερώτηση- παίρνει τόνο.

Κάθε φορά που θα μπερδεύεσαι,

να θυμάσαι ότι το «Πού» -όταν εκφράζει ερώτηση- παίρνει τόνο,

όπως ακριβώς παίρνει τόνο κι ο «Πούτιν».

Κάθε φορά που θα μπερδεύεσαι,

να θυμάσαι ότι το «Πού» δεν είναι πρόεδρος τής Ρωσίας, ούτε ο Πούτιν είναι επίρρημα,

όμως τονίζονται στο ίδιο σημείο.

Κάθε φορά που θα μπερδεύεσαι,

να θυμάσαι ότι το «που» στη φράση «Κάθε φορά που θα μπερδεύεσαι…»

δεν παίρνει τόνο διότι είναι αναφορικό και δεν εκφράζει ερώτηση.

Άλλο το «πού» που ρωτάει, και άλλο το «που» που δεν ρωτάει.

Δεν ξέρω αν (με) αντιλαμβάνεσαι…

13. Newsbeast



Αυτό το «23χρνο» μοιάζει με μαρσάρισμα, οπότε ταιριάζει με το περιπετειώδες θέμα.

Και βεβαίως, θα παρακάμψω γρήγορα το λάθος στη λέξη «κτΗριο»,

αφού αμέσως μετά εκπέμπεται το καταπληκτικό κοινωνιολογικό μήνυμα

ότι πρέπει να πυροβολούμε μόνο όταν αισθανόμαστε οικειότητα

(φαντάζομαι ότι στην -ούτως ή άλλως- διασυρμένη φράση

«…προκαλώντας φθορές στο φορτηγό, στο κτίριο και (σε) μία οικεία.»,

δεν έβαλες το «σε» για να μη σού ζητήσει πνευματικά δικαιώματα ο Τσαλίκης).

14. S.DN.A.



Βάσει Δοτικής, παίρνεις κάτω απ’ τη βάση.

Βάσει των Σημείων Στίξης -κι εν γένει, βάσει Συντακτικού- πάλι κάτω απ’ τη βάση παίρνεις.

Α…, και πού ’σαι…, με ρέγουλα τα υστερόγραφα, να φτάνουν για όλους.

15. Dnews



Όταν ανέγνωσα την… Ονομαστική «(τυχόν) κάθοδο» κάτι υποπτεύθηκα,

αλλά όταν αντίκρισα και την αποστροφή «ανεξαρτήτως τις επιθέσεις» βεβαιώθηκα.

Μπράβο και συγχαρητήρια στα ελληνικά «Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης»,

που αγκαλιάζουν τούς άρτι αφιχθέντες αλλοδαπούς μετανάστες

και τούς προσλαμβάνουν ως συντάκτες.

Μπράβο και συγχαρητήρια, για ακόμα μία φορά…

16. News247



Δόθηκε που δόθηκε, ο γέγονε, γέγονε, η ζωή συνεχίζεται,

να ζήσουμε να τη θυμόμαστε τη Δημοσιογραφία.

17. Tlife



Εσείς κάνετε άκρως καλοκαιρινές διακοπές ή είστε τίποτις πλεμπαίοι;

18. Gazzetta



Διάλογος σε τουαλέτα γηπέδου:

– Επ…

– Ποδοσφαιρικόπ…

19. Lifo



Ένα θρίλερ εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας…

Ένα θρίλερ που υπόσχεται γκραν-γκινιολικό χιτσκοκικό φινάλε

(που λέει κι ο αγαπημένος Δημήτρης Χατζηγεωργίου).

Ένα άρθρο που αποτελεί «Μνημείο Φερεγγυότητας»,

ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που διαθέτει την «Αχλύ τής Μαγείας»

και εκπέμπει γενναιόδωρα την «Παντογνωσία τού Ταξιτζή».

Με τρελαίνει η επανειλημμένη χρήση τής λέξης «Άτομο»,

με αποτρελαίνει η σημειολογία ότι η «Πηγή» προ-αναγγέλλει τη Λειψυδρία.

20. Enikos



Μήπως ο «Ενικός» να μετονομαστεί σε «ενιΚΑΙς»;

Μήπως ο συντάκτης είναι «Καικαίς»;

Ε, και;

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα,

όμως ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

και να ενισχύσουμε τα αντισώματά μας προς την (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Τα λέμε…



Ο Δάσκαλος