Η Ενημέρωση διέπεται παγκοσμίως από την εκπληκτική σημειολογική αλληλουχία «5W»,

που ορίζει ότι για να θεωρείται πλήρης μία είδηση

πρέπει να δίνονται απαντήσεις στα ερωτήματα

«What (Τι)», «Who (Ποιος)», «Where (Πού)», «When (Πότε)», «Why (Γιατί)».

Ως εκ τούτου,

η λέξη-κλειδί που απαντά στο πρωτεύον ερώτημα, στο «Τι;»,

και σχετίζεται με το πρόσφατο συμβάν στα Πετράλωνα,

είναι η «Κατάρρευση».

Το καυτό απομεσήμερο ήταν ταμάμ για την καλοκαιρινή ραστώνη,

το θερμοκρασιακώς ασφυκτικό κέντρο τής Αθήνας

ενδείκνυτο μόνο για τούς καλόβολους Ιάπωνες τουρίστες

που θεωρούν ότι ακόμη κι ο Καύσωνας είναι… αξιοθέατο,

όμως οι άστοχοι οικοδομικοί χειρισμοί σε ανεγειρόμενο κτίσμα

επέφεραν την πτώση τής όμορης πενταώροφης πολυκατοικίας

και μετέτρεψαν την περιοχή σε πόλο έλξης για τα τηλεοπτικά συνεργεία.

Ως εκ τούτου,

ήταν δυστοπική νομοτέλεια να υποστούμε για νιοστή φορά την ηχορύπανση

που παράγουν αδιαλείπτως τα νεοελληνικά «Μ.Μ.Ε.»

με τα -άλλοτε σεσημασμένα και άλλοτε «ευρηματικά»- γλωσσικά τερατουργήματά τους.

Επέλεξα, εν προκειμένω, δύο από τα δεκάδες «μαργαριτάρια» που βασανίσανε τα ώτα μας,

καθώς σχετίζονται αρρήκτως με το εν λόγω απρόσμενο γεγονός.

…

Ξεκινώ με το απλό, με το σύνηθες, με αυτό που έχει καθεστωτικές διαστάσεις,

το οποίο ξεστομίστηκε από τον Σπύρο Χαριτάτο,

ο οποίος μπήκε στη διαδικασία να τσακώνεται με τηλεθεατή

που έστειλε μήνυμα αμφισβήτησης για την αξιοπιστία τής εκπομπής του:

«[Στέλιο, βγες από την “πρίζα”.],

[Νίκο, βγες απ’ την “πρίζα”,

είσαι στις “Καθαρές Κουβέντες”

κι εδώ δίνουμε ρεπορτάζ· δεν κάνουμε υπονοούμενα, ούτε πονηριές.

Έχεις συνηθίσει με άλλους δημοσιογράφους.],

[Εδώ είσαι στις “Καθαρές Κουβέντες”, Νίκο, εντάξει;],

[Έλα, Στέλιο.

Είναι μεσημέρι, δύσκολη μέρα, όλοι έχουμε δύσκολες μέρες,

έχουμε μια πολυκατοικία που κατάρρευσε…]».

Πέρα από την απύθμενη γελοιότητα

ότι επανειλημμένως ο τηλεθεατής προσφωνείται «Στέλιος» και «Νίκος»

(ο γνωστός στην πιάτσα ως «Στελιονίκος» και «Νικοστέλιος»),

πέρα κι από την αδόκιμη έκφραση «δεν κάνουμε υπονοούμενα»

(ανεπίτρεπτο να είσαι παρουσιαστής που ασκεί και τη Νομική,

και να χρησιμοποιείς το παντελώς ασύμβατο ρήμα «κάνω» για τα υπονοούμενα),

έχουμε την κλασική αφόρητη σύγχυση

όπου έσονται εις μπούρδαν μίαν ο Αόριστος και η Προστακτική.

Ο λαουτζίκος που κρεμάει σημαιούλες στα μπαλκόνια

για να φλεξάρει την κίβδηλη ελληνοφροσύνη του,

δεν ξέρει -ακόμη κι όταν μιλάμε για δημόσιους λειτουργούς-

να διαχωρίζει τον Χρόνο από την Έγκλιση.

Ο λαουτζίκος που πνευματικώς χαρακτηρίζεται από λειτουργικό αναλφαβητισμό

και διακρίνεται για την πολυπτύχως θλιβερή αισθητική του,

αχταρμοποιεί και συνονθυλεύει τα πάντα,

λέγοντας «επέτρεψέ μου» και «κατάρρευσε»,

αντί να λέει «επίτρεψέ μου» και «κατέρρευσε».

…

Πάμε τώρα και στην «Κορωνίδα τής Γλωσσικής Κακοποίησης»,

πάμε στο γλωσσικό εξάμβλωμα που ανατρέπει κάθε λογική

και τεκμαίρει σε απόλυτο βαθμό την «Εθνική Κατάντια».

Γιατί διαμαρτύρομαι τόσην ώρα;

Επειδή ο Νεοέλληνας δεν βάζει στα ρήματα τη δέουσα αύξηση που απαιτεί ο Αόριστος.

Ε, λοιπόν, ήρθε ο ρεπόρτερ τού «Σκάϊ», Παναγιώτης Σπυρόπουλος,

να βάλει αύξηση Αορίστου στο ουσιαστικό που σχετιζόταν με το συμβάν:

«Ήδη έχουνε γίνει πέντε προσαγωγές ατόμων,

που σχετίζονται ουσιαστικά με την νεοανεγειρόμενη οικοδομή,

όπου εκεί γίνονταν οι εργασίες εκσκαφής και φαίνεται να ’ναι η αιτία

που προκλήθηκε η κατέρρευση τού παρακείμενου κτιρίου.».

ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΗ.

Ενεστώτας «Κατάρρευση», Αόριστος «Κατέρρευση»

(αισθάνομαι έτοιμος να δω/ακούσω μελλοντικώς ουσιαστικά στον Παρατατικό,

στον Παρακείμενο, στον Υπερσυντέλικο, και εν γένει σε όλους τούς χρόνους).

Είχαμε μέχρι πρότινος τούς «Μπροστάρηδες τής Βλακείας και τής Αμορφωσιάς»

που σχετίζονται -είτε άμεσα, είτε έμμεσα- με το Ποδόσφαιρο

να πετάνε το τερατούργημα «απέκρουση»,

τώρα η Σαπίλα εξαπλώνεται παντού στην Ενημέρωση.

Αύξηση Αορίστου στο Ουσιαστικό. ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΗ.

Και όχι μόνο «Κατέρρευση», αλλά και «Διέρρευση» αντί για «Διαρροή»

(https://www.zougla.gr/media/i-apolyti-ellinikoura-thyma-revenge-porn-i-elena-kremlidou-thyma-aselgeias-i-elliniki-glossa/),

και «Διελεύκανση» (όπως ακούμε συχνά στα αστυνομικά ρεπορτάζ),

και ποιος ξέρει μέχρι πού θα επεκταθεί το σαθρό φαινόμενο.

Επιμύθιο:

Η Πολιτεία, απούσα.

Η Πολιτεία, εκκωφαντικώς απούσα.

Η Πολιτεία, συνειδητώς απούσα.

Η Ελληνική Γλώσσα υφίσταται αναρίθμητους βιασμούς επί καθημερινής βάσης

και οι αισχροί/υποκριτές/λαϊκιστές/ψευτοπατριώτες πολιτικάντηδες

κάθονται επί δεκαετίες και απολαμβάνουν το αποτρόπαιο θέαμα,

διότι είναι σάρκες εκ τής σαρκός τού ξευτιλισμένου αποβράσματος

που συμπυκνούται στον όρο «Νεοέλληνας».

…

Νεοέλληνα, αφού δεν μετέχεις τής Ελληνικής Παιδείας, δεν είσαι Έλληνας.

Νεοέλληνα, αφού δεν ξέρεις να μιλάς Ελληνικά, δεν είσαι Έλληνας.

Νεοέλληνα, δεν είναι «λάθρο» οι παράνομοι μετανάστες.

Νεοέλληνα, εσύ είσαι ο «“Λάθρο” τής Ελλάδας».

Νεοέλληνα, εύχομαι εκ βάθους καρδίας την κατάρρευσή σου.

Νεοελληνικό Δωσιλογικό Κράτος, εύχομαι εκ βάθους καρδίας την κατάρρευσή σου.

Λέμε «ΟΧΙ» στη Θεσμοποίηση τής Αμορφωσιάς και στην Αγιοποίηση τής Βλακείας.

Λέμε «ΝΑΙ» στην Απέλαση των Νεοελλήνων από την Ελλάδα.

Έξω οι Νεοέλληνες από την Ελλάδα.

Ο Δάσκαλος

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