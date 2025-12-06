Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Δύο συμφωνίες-ορόσημο ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 5/12, επιβεβαιώνοντας ότι ο παγκόσμιος χάρτης των ΜΜΕ και της ψυχαγωγίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ.

Από τη μία, η Netflix ανακοίνωσε πως εξαγόρασε για 83 δις, τα δικαιώματα από τις ταινίες και τις σειρές της Warner Bros. Discovery, συμπεριλαμβανομένου υλικού από τα HBO και HBO Max. Δηλαδή ενός ολόκληρου πλέγματος κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο, εμβληματικών σειρών και ταινιών, αλλά και της πλατφόρμας HBO Max.

Από την άλλη, η Meta ήρθε σε συμφωνία με κολοσσούς της διεθνούς ενημέρωσης όπως τα CNN, Fox News, USA Today και Le Monde, ώστε να ενσωματώνει το περιεχόμενό τους στο «οικοσύστημα» της τεχνητής της νοημοσύνης, το Meta AI.

Στην πράξη, η Netflix προχωρά σε μια τεράστια συγκέντρωση οπτικοακουστικού περιεχομένου, ενώ η Meta εξασφαλίζει πρόσβαση σε μαζικό, επαληθευμένο δημοσιογραφικό υλικό.

Δύο τεχνολογικοί γίγαντες «μαζεύουν» στα χέρια τους σειρές, ταινίες, στούντιο, ειδήσεις και άρθρα, ενισχύοντας καθοριστικά τη δεσπόζουσα θέση τους στο παγκόσμιο οικοσύστημα των ΜΜΕ. Πρόκειται για μια διπλή κίνηση ισχύος, η οποία αλλάζει τους όρους ανταγωνισμού, αλλά και τη δομή της ίδιας της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.

«Σεισμός» στο streaming – Το στρατηγικό χτύπημα της Netflix

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το Netflix έχει ήδη εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Warner Bros Discovery (WBD), ενός από τα ισχυρότερα χαρτοφυλάκια περιεχομένου παγκοσμίως.

Όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, η προσφορά που έχει κατατεθεί αγγίζει τα 28 δολάρια ανά μετοχή, με την επισημοποίηση της συμφωνίας να θεωρείται θέμα χρόνου.

Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, το Netflix θα αποκτήσει έναν ανυπολόγιστης αξίας κατάλογο ταινιών, σειρών και brands, αλλά και την πλατφόρμα HBO Max, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη συμφωνία στον χώρο της ψυχαγωγίας μετά την εξαγορά της Fox από τη Disney το 2019.

Η χρηματιστηριακή αξία της WBD εκτιμάται κοντά στα 60 δισ. δολάρια, ενώ το διοικητικό της συμβούλιο φέρεται να στοχεύει τα 75 δισ. δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται τα χρέη.

Για την εξαγορά είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και άλλοι ισχυροί παίκτες, όπως η Paramount, η Skydance και η Comcast, γεγονός που αποτυπώνει το τεράστιο διακύβευμα στην αναμέτρηση για τον έλεγχο του παγκόσμιου περιεχομένου.

Η επιτάχυνση του streaming και η διαρκής υποχώρηση της παραδοσιακής τηλεόρασης ωθούν τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες σε ριζικές αναδιατάξεις, σε μια προσπάθεια να αντέξουν την πίεση των Netflix και Disney που πλέον κυριαρχούν.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο η Netflix να αποκτήσει τη Warner Bros προκαλεί έντονο προβληματισμό και σε πολιτικό επίπεδο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν ήδη εκφράσει ανησυχία, εκτιμώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα έδινε στον κολοσσό του streaming υπερβολική ισχύ στην αμερικανική αγορά περιεχομένου.

Ο αναλυτής της Emarketer, Τζέρεμι Γκόλντμαν, υπογραμμίζει ότι «ο νικητής θα διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο θα διανέμονται οι μεγαλύτερες ταινίες του Χόλιγουντ και το πώς θα προσαρμοστούν οι διαφημιστές».

Ανοιχτά αρνητικός εμφανίστηκε και ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον, ο οποίος σε πρόσφατο podcast σημείωσε ότι μια τέτοια εξαγορά θα ενισχύσει περαιτέρω το streaming εις βάρος των κινηματογραφικών αιθουσών.

Η Meta «δένει» τους εκδότες στο «οικοσύστημα» της τεχνητής νοημοσύνης

Την ίδια ώρα, η Meta ανακοίνωσε πως έχει συνάψει νέες εμπορικές συμφωνίες παροχής δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη με κορυφαίους εκδότες ειδήσεων, όπως οι USA Today, People Inc., CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner και Le Monde.

Αν και τα προηγούμενα χρόνια η Meta είχε διακόψει τις αποζημιώσεις προς τις ειδησεογραφικές εταιρείες, πλέον επιστρέφει σε πληρωμές για επιμελημένο περιεχόμενο, καθώς τα εργαλεία συνομιλίας AI απαιτούν αξιόπιστες, επιβεβαιωμένες ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Οι νέες συμφωνίες επιτρέπουν στην εταιρεία να αντλεί άμεσα περιεχόμενο από τους συνεργάτες της, ώστε το chatbot Meta AI να απαντά στους χρήστες για τρέχοντα γεγονότα και εξελίξεις.

Όπως και στη συνεργασία με το Reuters, οι συμφωνίες είναι πολυετείς και οι εκδότες αποζημιώνονται για τη χρήση του υλικού τους.

Στόχος της Meta είναι να προσφέρει στο κοινό ένα ευρύ φάσμα επαληθευμένου περιεχομένου που θα καλύπτει από διεθνείς ειδήσεις έως ψυχαγωγία και lifestyle, ενώ σταδιακά σχεδιάζει να εντάξει ακόμη περισσότερους ειδησεογραφικούς οργανισμούς.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Το Meta AI chatbot είναι ενσωματωμένο στις λειτουργίες αναζήτησης και ανταλλαγής μηνυμάτων σε Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger.

Όταν ένας χρήστης υποβάλει ερώτημα που απαιτεί ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, το σύστημα δεν δίνει απλώς απάντηση, αλλά παραπέμπει και στην πηγή, προσφέροντας συνδέσμους προς τα αυθεντικά άρθρα των εκδοτών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι η Meta συνεργάζεται και με συντηρητικά μέσα, όπως τα Fox News, The Daily Caller και Washington Examiner, έπειτα από μια μακρά και αμφιλεγόμενη πορεία σχέσεων με το συντηρητικό ακροατήριο.

Το 2016, το Facebook είχε κατηγορηθεί ότι λογόκρινε συντηρητικές ειδήσεις στα trending topics. κατηγορία που η εταιρεία αρνήθηκε, αλλά οδήγησε σε πολύχρονη πολιτική και κοινοβουλευτική πίεση από Ρεπουμπλικανούς.

Όταν λανσαρίστηκε το News Tab το 2019, περιλάμβανε και συντηρητικές πηγές, όπως το Breitbart.

Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια οι πλατφόρμες της Meta – κυρίως το Facebook – έχουν απομακρυνθεί από τον ρόλο του βασικού κόμβου ενημέρωσης και στρέφονται κυρίως στο viral βίντεο περιεχόμενο.

Το News Tab έκλεισε στις ΗΠΑ το 2024, ενώ ήδη από το 2022 είχε διακοπεί το πρόγραμμα πληρωμών προς τους εκδότες.

Netflix και Meta κινούνται σε διαφορετικά πεδία, αλλά ακολουθούν την ίδια στρατηγική: κάθετη και οριζόντια συγκέντρωση περιεχομένου, ελέγχου διανομής και πρόσβασης στο κοινό.

Η ψυχαγωγία, η ενημέρωση και πλέον η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνονται σε ελάχιστα επιχειρηματικά κέντρα, μετατρέποντας τη δημόσια σφαίρα σε πεδίο εταιρικής κυριαρχίας.

Με πληροφορίες από: Reuters