Το μεταμεσημβρινό δελτίο τού «Σκάϊ» παίζει το σήμα αρχής,

η Λένα Φλιτζάνη -με το στιβαρό μεν, αλλά και επιτηδευμένο στυλ της-

ξεκινάει να εκφωνεί τις σημαντικότερες ειδήσεις τής επικαιρότητας

και μετά από μερικά δευτερόλεπτα ξεστομίζει τη φράση

που δημιουργεί νέα δεδομένα για τούς απανταχού «γαλονάδες»:

«Νεκρός στη Μόσχα από βόμβα υψηλόβαθμος Ρώσος στρατηγός…».

Βόμβα στα Θεμέλια τής Παγκόσμιας Στρατιωτικής Ιεραρχίας.

Το ακούς και μονολογείς «Δεν γίνεται να το άκουσα αυτό…».

Δεν άκουσα…, πώς είπατε…, ορίστε;

Συγγνώμη, υψηλόβαθμε στρατηγέ, ποιος είστε;

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι ο Στρατηγός είναι το ύπατο ένστολο αξίωμα,

όμως πρέπει πλέον να αναθεωρήσουμε μετά από ετούτο το καινό δαιμόνιο.

Μα είναι δυνατόν; Μα «υψηλόβαθμος στρατηγός»;

Εκεί ακριβώς ήταν που ήρθε από μέσα μας η «Φωνή τής Υπεράσπισης»:

«Μήπως ο παραδοσιακά στρατόκαυλος “Σκάϊ” επεχείρησε να περάσει το μήνυμα

ότι ο ανατιναχθείς Ρώσος ήταν αντιστράτηγος και όχι υποστράτηγος;

Ναι, ως είθισται -βάσει τού Πρωτοκόλλου-

ΚΑΙ ο Αντιστράτηγος, ΚΑΙ ο Υποστράτηγος

προσφωνούνται με τον τιμητικό γενικό τίτλο «Στρατηγός»,

όμως υπάρχει σαφής πρακτική διάκριση μεταξύ τους.

Ανέτρεξα στις λεπτομέρειες τού συμβάντος, λοιπόν,

και διεπίστωσα ότι ο εκλιπών Φανίλ Σαρβάροφ ήταν απλώς ένας υποστράτηγος.

Ως εκ τούτου, το μόνο που απομένει,

είναι να θεσπιστούν και άλλες διαβαθμίσεις στο «Αξίωμα τού Στρατηγού»,

ώστε η Λένα η Φλιτζάνη να εμπλουτίσει έτι περαιτέρω το δελτίο:

«Φτωχοστράτηγος»

(κατά το «Φτωχοδιάβολος», ώστε να προσδίδεται μία εσάνς ξανθοπουλικού μελό),

«Ανθυποστράτηγος», «Μικροστράτηγος», «Ψωροστράτηγος», και πάει λέγοντας…

μ.Γ.

Απάντηση στο σχόλιο αναγνώστη που επισημαίνει ότι υπάρχει κι ο Στρατάρχης:

Το συγκεκριμένο αξίωμα δεν υφίσταται καθολικώς σε παγκόσμιο επίπεδο

(παραπέμπει ως επί το πλείστον σε εποχές που υπήρχαν οι Αυτοκρατορίες),

ενώ και οι αρμοδιότητές του είναι συχνά υπερ-εθνικές.

Χαρακτηριστικώς δε, αναφέρω ότι εντός συνόρων έχει πάψει να χρησιμοποιείται από το 1974,

οπότε και καταργήθηκε με Δημοψήφισμα η Μοναρχία στην Ελλάδα.

Απάντηση στο σχόλιο αναγνώστη που μέμφεται τη διατύπωση «απλώς ένας υποστράτηγος»:

Προφανώς, η «Λεπτή Ειρωνεία» δεν γίνεται αντιληπτή από τις πνευματικές κεραίες σου.

Αν αντιλαμβανόσουν στοιχειωδώς το συνολικό ύφος τής ανάρτησης

και αν δεν επηρεαζόσουν από τις πασίδηλες στρατολάγνες παρωπίδες σου,

δεν θα προέβαινες σε αυτήν τη λαϊκίστικη μπούρδα.