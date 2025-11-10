Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.

Πράσινοι και Κόκκινοι.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι.

Δύο παράλληλοι κόσμοι που τέμνονται ισοβίως διά τού Ανταγωνισμού και τής Σύγκρισης.

Δύο σύλλογοι που αγαπούν να αλληλομισιούνται.

Δύο «φανέλες» που έχουν ως πεδίο αντιπαράθεσης έως και το… «υποβρύχιο μπάντμιντον».

Εν κατακλείδι, κάθε γεγονός που συνδέει τις δυο ομάδες έχει τη σημασία του,

πόσω μάλλον όταν μιλάμε για περιπτώσεις

όπου κάνει την εμφάνισή της -έστω διακριτικώς, έστω εμμέσως- η Προδοσία.

Παναθηναϊκός να αποθεώνει τον Ολυμπιακό; Απαγορεύεται.

Ολυμπιακός να αποθεώνει τον Παναθηναϊκό; Απαγορεύεται.

Κι όμως,

ο Γυναικόκοσμος συχνά αγνοεί τούς άγραφους νόμους που διέπουν τη «Σχέση των Αιωνίων»,

καθώς τα κορίτσια δεν έχουν την ίδια συμπαγή κι αλύγιστη οπαδική αντίληψη

που διαθέτουν τα αγόρια στο συγκεκριμένο φλέγον ζήτημα.

Έτσι, δύο συμμετέχουσες σε διαφορετικά επεισόδια τού τηλεπαιχνιδιού «Ρουκ-Ζουκ»

-ούσες φίλαθλοι τού Ολυμπιακού-

κατέφεραν σημαντικά επικοινωνιακά πλήγματα στο γόητρο τής πειραϊκής ομάδας,

αφού διαδηλώσανε με ενθουσιασμό τη λατρεία τους

για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αντιστοίχως.

Ιστορία 1η

Η Γαβριέλλα διατυμπανίζει ότι θέλει να πιει ελληνικό καφέ με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

-μαζί με τον διάσημο υπεργάτουλά του, τον «Φρι»-

και δη σε ένα σημείο που έχει συνδεθεί σημειολογικώς με τη σεζόν 2023-2024,

η οποία υπήρξε μαγική για τον Παναθηναϊκό και τραυματική για τον Ολυμπιακό·

το περίφημο «τραπεζάκι» τής βίλας στο Σούνιο,

εκεί όπου τοποθετήθηκαν οι «Κούπες» τού Ευρωπαϊκού και τού Ελληνικού Πρωταθλήματος,

θα ήταν για την ερυθρόφρονα κοπελούδα ο ιδανικός τόπος συνάντησης

και εξηγεί γιατί επιθυμεί αυτήν τη γνωριμία:

«Επειδή θεωρώ ότι (ο Γιαννακόπουλος) έχει πολλούς προβληματισμούς γύρω από τη Ζωή

(και) φαίνεται να νιώθει λίγο αδικημένος,

θα ’θελα να κάτσει να μού τα πει, ρε παιδί μου, να τα βγάλει από μέσα του.

Να τού δώσω κι εγώ μερικές συμβουλές, να τού πω “Xαλάρωσε… Όλα καλά…”.».

Όταν, μάλιστα, ερωτάται αν θα πάρει στη συνάντηση και τον σύντροφό της,

απαντάει αρνητικά διότι εκείνος είναι αντίθετος προς τον Π.Α.Ο.

και καταλήγει με την εκκωφαντική επεξήγηση..:

«Κι εγώ είμαι άλλη ομάδα, απλά τον συγκεκριμένο άνθρωπο συμπαθώ πολύ.

Είμαι Ολυμπιακός, (αλλά) ο χαρακτήρας μ’ αρέσει…

Μ’ αρέσει η τσίτα που είναι, ρε παιδί μου…

Ωρολογιακή βόμβα αυτός ο άνθρωπος…

(Ν’ αλλάξω ομάδα) δεν το ’χει καταφέρει ακόμα. Μετά τον καφέ, ίσως…».

Ιστορία 2η

Η Χαρά διατυμπανίζει ότι θα ήθελε να γνωρίσει από κοντά τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

και ναι μεν τα κριτήρια της περιορίζονται σε αισθητικές προσεγγίσεις

-υπό το βλέμμα τού παριστάμενου αμόρε της-

αλλά καταφέρνει κι αυτή να τρώσει την πειραϊκή αυτοπεποίθηση:

«Είμαι Ολυμπιακός, (αλλά) δεν μ’ αρέσουνε οι παίκτες τού Ολυμπιακού.

(Σε ομορφιά) νικάει ο Παναθηναϊκός.».

…

Κατόπιν τούτων, είναι πασίδηλο ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με «Κερκόπορτες»,

απ’ όπου ο Παναθηναϊκός εισβάλλει για να πραγματώσει την άλωση τού αντιπάλου του.

Παρακολουθήστε τα απολαυστικά στιγμιότυπα·

ιδίως οι γνώστες των τεκταινομένων στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Μπάσκετ,

θα πλημμυρίσετε από εικονοπλασίες.

Εννοείται δε,

ότι μετά από τις έσχατες προδοσίες που διέπραξαν τα δύο κορίτσια

κι από τα λόγια-μαχαιριές που ξεστομίσανε με τόσην επιπολαιότητα,

δεν θα ξαφνιαστούμε αν υπάρξει μία ξεγυρισμένη καταγγελία.

Έξις δευτέρα φύσις γαρ…

μ.Γ.