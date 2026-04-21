Ο ενημερωτικός τομέας τού «Open»

-εν αντιθέσει με το παταγωδώς αποτυχημένο τμήμα ψυχαγωγίας τού σταθμού-

καταβάλλει εδώ και χρόνια μία ιδιαιτέρως σοβαρή προσπάθεια,

όμως οι σεσημασμένες νεοελληνικές παθογένειες δεν γνωρίζουν σύνορα

και συχνά επιφέρουν τη Γελοιοποίηση με τον διαβρωτικό χαρακτήρα τους.

Το κάθε σούργελο βρίσκει ανοιχτάς τας πύλας

και εισέρχεται επιδεικνύοντας απλώς ένα ασήμαντο πτυχίο

από τυχάρπαστα κερδοσκοπικά εργαστήρια αισχίστου είδους

(δεν αναφέρομαι συλλήβδην σε άπασες τις Σχολές),

η «Προκρούστειος Κλίνη τής Αμορφωσιάς»

διαστέλλει συστέλλοντας και συστέλλει διαστέλλοντας τη Δημοσιογραφία,

το Λειτούργημα αποσαθρώνεται εκ των έσω.

Η έμμετρη λαϊκή φράση «Άλλα λέει η θεια μου κι άλλα ακούν’ τ’ αφτιά μου…»

βρήκε την κορύφωσή της μετά την «παραίτηση» τού περιβόητου Λαζαρίδη,

το βίντεο που ανήρτησε ο Παύλος Πολάκης σχολιάζοντας αυτήν την εξέλιξη,

προβλήθηκε στο δελτίο τού καναλιού μαζί με έτερες αντιπολιτευτικές τοποθετήσεις.

Σάς μεταφέρω αυτολεξεί τι είπε ο εκρηκτικός βουλευτής τού «ΣΥ.ΡΙΖ.Α.»:

«Το “σημερινό” είναι μια νίκη κι ένα χαστούκι

στο παρακράτος και στην ψευτο-αριστεία τού Κυριάκου Μητσοτάκη…».

Και τι έγραφε ο τίτλος που εσυνόδευε το πανηγυρικό στιγμιότυπο..;

Δείτε και φρίξτε…

«Είναι χαστούκι στην “ψευτοαριστερά” του Μητσοτάκη»,

έγραψε το θλιβερό ον που ανέλαβε να (διεκ)περαιώσει το ρεπορτάζ,

διαστρεβλώνοντας πλήρως τις Ιδέες, τις Έννοιες, την Ιστορία.

Πέρα από την κωμικότητα που εκπέμπει η συγκεκριμένη μπούρδα,

πέρα από τα μειδιάματα που σκορπά η σουρεαλιστική σκέψη

να κατήγγελλε ο Πολάκης τον Μητσοτάκη για «ψευτο-αριστερά»,

κυριαρχεί η ανιστορησία που επέδειξε το αστοιχείωτο δημοσιογραφοειδές,

αλλοιώνοντας παντελώς την Πραγματικότητα και την Ουσία.

Όχι, δεν πρόκειται για χαριτωμένη παραδρομή,

αλλά για ένα από τα αναρίθμητα κρούσματα εγκληματικής ασχετοσύνης

που περιβάλλονται από Ατιμωρησία

και επιβραβεύονται μέσα από δήθεν φιλάνθρωπες/μεγάθυμες αθωώσεις

που περιστρέφονται γύρω από την αντίληψη «Έλα, μωρέ, ένα λαθάκι έγινε…»

και νομιμοποιούν υπούλως την Ξευτίλα, τη Διάβρωση, τη Σήψη.

Ακριβώς, λοιπόν, για να βουλώσω προκαταβολικώς τα στόματα των όψιμων αθωωτών,

θα αποδείξω ευθύς αμέσως ότι -όπως συμβαίνει σε όλα ανεξαιρέτως τα νεοελληνικά κανάλια-

το «Έλα, μωρέ, ένα λαθάκι έγινε…» είναι το «Αφήγημα τού Συστήματος»

προκειμένου η Κοινωνία να εθίζεται στην Ανικανότητα και στην Πανηλιθιότητα.

…

«Όποιος δεν φοβάται το “Πρόσωπο τού Τέρατος”, πάει να πει ότι τού μοιάζει…»,

έλεγε κάποτε ο αείμνηστος και διαχρονικός Μάνος Χατζιδάκις,

«(Σ)το Μυαλό είν’ ο Στόχος. Τον νου σου, ε..;»,

έλεγε κάποτε η αείμνηστη και διαχρονική Κατερίνα Γώγου

(η Γώγου επέλεξε την Αυτοχειρία -ή και οδηγήθηκε στην Αυτοχειρία-

επειδή η ψυχή της δεν είχε άλλες αντοχές

για συνύπαρξη με όλα δαύτα τα βολεμένα υπανθρωπάρια που εσαεί μαγαρίζουν τις Εποχές).

Πάμε να δούμε ένα σταχυολόγημα από τα δεκάδες «Ένα λαθάκι έγινε…»,

πάμε να δούμε άλλα είκοσι στιγμιότυπα από τα συνολικώς περίπου εκατό «Ένα λαθάκι έγινε…»

που διεπράχθησαν στο ίδιο δελτίο ειδήσεων τού «Open»,

μπας και κινητοποιηθούν οι (όποιοι) ευσυνείδητοι ιθύνοντες.

Δείτε και φρίξτε εξακολουθητικώς…

1o «Ένα λαθάκι έγινε…»



Τα εισαγωγικά ανοίξανε μεν, δεν έκλεισαν δε.

2o «Ένα λαθάκι έγινε…»



Πού να κάθεσαι και να βάζεις δύο ολόκληρες τελείες στο αρκτικόλεξο «Ν.Δ.»;

Βάλε μία και πολύ/πολλή είναι.

3ο «Ένα λαθάκι έγινε…»



Όχι μόνο δεν υπάρχουν οι αρμόζουσες τελείες στο αρκτικόλεξο «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»,

αλλά υπόκειται -μέσω τού ουδέτερου άρθρου- και σε διαστρέβλωση γένους

(«Οργανισμός Πληρωμών, Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού, Εγγυήσεων»).

4ο «Ένα λαθάκι έγινε…»



Εδώ έχουμε μία εκπληκτική σημειολογία,

αφού ο παρατονισμός τού ρήματος «λέμε»

επιστρέφεται στο δημοσιογραφοειδές ως αργκό προσφώνηση.

Και οι νοούντες νοήτωσαν…

5ο «Ένα λαθάκι έγινε…»



Η πόλη ονομάζεται «Ουάσινγκτον» ή «Γουάσινγκτον».

Επίσης, εδώ έχουμε δύο συνομιλούντα κράτη,

οπότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί το Ενωτικό και όχι η (διαχωριστική) Παύλα

(«Θα διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος συνομιλιών Ουάσινγκτον-Τεχεράνης»).

6ο «Ένα λαθάκι έγινε…»



Ο Απόλυτος Διασυρμός των Σημείων Στίξης.

Το «όνομα»/ιδιότητα δεν έχει τόνο (Ιμάμ-ης),

το «ονοματεπώνυμο» δεν έχει κόμματα εκατέρωθεν

(η απουσία κομμάτων δικαιολογείται μόνο αν έχουν άμεση επαφή το Πρόσωπο και η Ιδιότητα,

όμως εδώ παρεμβάλλεται ο αδύναμος αντωνυμικός τύπος «μας»),

το επώνυμο δεν έχει διαλυτικά.

Άρα..: «Θα τα ανοίξουμε (τα Στενά του Ορμούζ)

μόνο με εντολή του ηγέτη μας, Ιμάμ Χαμενεΐ, και όχι με το tweet ενός ηλίθιου.».

7o «Ένα λαθάκι έγινε…»



Ο «πυρετός» έγινε «πυετός» (πυρετός που συνοδεύεται από πύον;).

Επίσης, εδώ που θα έπρεπε -λόγω εννοιολογικής διαφοράς-

να υπήρχε η (διαχωριστική) Παύλα ανάμεσα στην ασθένεια και στο νησί,

την ψάχνουμε και δεν τη βρίσκουμε.

8ο «Ένα λαθάκι έγινε…»



Τα ποσά που δηλώνουν τον αριθμό των χιλιάδων, πρέπει να ορίζονται με τελεία κι όχι με κόμμα

(με κόμμα ορίζονται οι υποδιαιρέσεις τού νομίσματος -ήτοι, τα «λεπτά»-

εξ ου και υπάρχουν δύο ψηφία μετά από τέτοιο κόμμα, αφού πρόκειται για «δεκαδικά» μεγέθη).

9ο «Ένα λαθάκι έγινε…»



Είναι λανθασμένη η κατάληξη «-ν» που προηγείται τής Βουλγαρίας.

Μακράν πιο σημαντικό λογοτεχνικό λάθος, βεβαίως,

η διατύπωση «Εκλογές…, …για εκλογή (νέας κυβέρνησης)» που εκπέμπει Λεξιπενία,

οπότε θα έπρεπε να υπήρχε κάποια παρεμφερής λέξη.

Άρα..: «Εκλογές στη Βουλγαρία για ανάδειξη νέας κυβέρνησης».

10ο «Ένα λαθάκι έγινε…»



Το προσδιοριστικό «super» έχει τα επιβεβλημένα διαλυτικά στο όνομα,

ο τίτλος δεν έχει τα επιβεβλημένα διαλυτικά στο όνομα.

Ως εκ τούτων, εδώ υπάρχουν ΚΑΙ Λάθος, ΚΑΙ Ανακολουθία.

11ο «Ένα λαθάκι έγινε…»



Όπως είδαμε και παραπάνω, γίνεται «οικονομία» στις τελείες των αρκτικόλεξων.

Συνάμα, έχουμε την ελληνικούρα «Καχυποψία στο πρόσωπο του Ρούμεν Ράντεφ»,

καθώς οι σωστές διατυπώσεις είναι

«Καχυποψία της Ε.Ε. προς το πρόσωπο του Ρούμεν Ράντεφ»,

«Καχυποψία της Ε.Ε. για το πρόσωπο του Ρούμεν Ράντεφ»

(και εν συντομία: «Καχυποψία της Ε.Ε. για τον Ρούμεν Ράντεφ»),

ενώ η υπάρχουσα ασύντακτη φράση σημαίνει ότι,

η καχυποψία που χαρακτηρίζει την «Ευρωπαϊκή Ένωση» προσωποποιείται στον Ρούμεν Ράντεφ

και εκπροσωπείται από τον Ρούμεν Ράντεφ.

12ο «Ένα λαθάκι έγινε…»



Όπως θα έλεγε η αλήστου σκέρτσου Πέπη Τσεσμελή..: «Άλλο “στην” και άλλο “την”».

13ο «Ένα λαθάκι έγινε…»



Για να μην υπήρχαν τρία κοντινά κόμματα στην ίδια φράση

και για να προήγετο η Γλωσσική/Λογοτεχνική/Αναγνωστική Αισθητική,

τα δύο κόμματα θα έπρεπε να είχαν αντικατασταθεί από τη Διπλή Παύλα

που θα προσέφερε αποσυμφόρηση στο κείμενο

και ταυτοχρόνως θα ετόνιζε έτι περαιτέρω την τραγική λεπτομέρεια.

Άρα..: «Στην πόλη Τουάπσε,

δύο άτομα -συμπεριλαμβανομένου ενός ανηλίκου- σκοτώθηκαν…».

Επιπροσθέτως δε, όταν πρόκειται για τον μικρότερο πληθυντικό αριθμό (δύο),

το ρήμα «συμπεριλαμβάνεται» δεν αποτελεί ιδανική επιλογή

(προτιμάται η διατύπωση «…δύο άτομα -εκ των οποίων, ένας ανήλικος-…»).

14ο «Ένα λαθάκι έγινε…»



Οι «Η.Π.Α.» είναι αρκτικόλεξο,

αλλά μόνον τα «αμερικανάκια» βάζουν τελείες στα αρκτικόλεξα·

οι «Ελληναράδες» είναι μάγκες και δεν κάνουν τέτοιες φλωριές.

Επίσης, οι «Ελληναράδες» είναι μάγκες και δεν βάζουν τόνο μαζί με τα διαλυτικά

(και μόνο που έβαλαν διαλυτικά, χάρη μάς έκαναν).

15ο «Ένα λαθάκι έγινε…»



– Μίλα, ρε… Μολόγα… Είσαι μέλος τής «Casa de Papel»;

– Όκι, κύρ’-αστυνόμε μου. Εγκώ ντεν είμαι τής «Casa de Papel». Εγκώ είμαι τής «Casa den Papel».

16ο «Ένα λαθάκι έγινε…»



Ποιο γελοίο αμόρφωτο ον έγραψε αυτό το έκτρωμα;

Οποία απύθμενη ασχετοσύνη να κάνεις δύο λάθη σε δύο λέξεις,

οποία απύθμενη ασχετοσύνη να γράφεις την Εθνικότητα με πεζό αντί για κεφαλαίο

και -κυρίως- να μετατρέπεις την Εθνικότητα σε επιθετικό προσδιορισμό.

Οι «Αμερικανοί ηθοποιοί» έγιναν «αμερικανικοί ηθοποιοί» από ένα δημοσιογραφοειδές,

που ρυπαίνει την Ελληνική Γλώσσα και συνεπαγωγικώς τη Δημοσιογραφία.

17ο «Ένα λαθάκι έγινε…»



Αντί οι διασώστες και οι πυροσβέστες να διαχωρίζονται με κόμμα,

πήγε το άρθρο των πυροσβεστών και εκόλλησε στους διασώστες.

Το κόμμα που υπάρχει, δεν έπρεπε να υπήρχε, διότι αποκόπτει τα υποκείμενα από το ρήμα.

Ο Αόριστος τού ρήματος είναι «κατέφεραν» (ή έστω, «καταφέρανε»),

ενώ το «κατάφεραν» παραπέμπει τονικώς στην Προστακτική «κατάφερε».

18o «Ένα λαθάκι έγινε…»



Δεν απαιτώ να γνωρίζει ο κάθε άσχετος ή ημιμαθής συντάκτης,

ότι οι γλωσσολόγοι εισηγούνται να εξαιρείται το Αρσενικό Γένος

από τον γλωσσικό κανόνα που διέπει την κατάληξη «-ν»

ώστε να αποφεύγεται η οπτική και νοηματική ουδετεροποίησή του,

όμως εδώ η «φασούλα» δεν βγάζει το παραμικρό νόημα.

Γιατί δεν υπάρχει η κατάληξη «-ν» πριν από το(ν) Μάρτιο;

Και αντιθέτως/αντιστρόφως, γιατί υπάρχει η κατάληξη «-ν» πριν από το(ν) Φεβρουάριο;

Ο γλωσσικός κανόνας απαιτεί την κατάληξη «-ν»

πριν τις λέξεις που ξεκινάνε από «κ, π, τ, μπ, ντ, γκ, ξ, ψ»,

όμως εν προκειμένω επικρατεί σε απόλυτο βαθμό ο Αχταρμάς.

19ο «Ένα λαθάκι έγινε…»



Το «νοκ-άουτ» θέλει Ενωτικό και όχι (διαχωριστική) Παύλα με κενά εκατέρωθεν.

Η εμπρόθετη φράση «εν όψει» αποτελείται από δύο λέξεις

και πρέπει να γράφεται με δύο λέξεις

(οι νεοελληνικές μονολεκτικότητες είναι αποκυήματα κατατονικής οκνηρίας).

20ό «Ένα λαθάκι έγινε…»



Τα «Play-Offs» υπόκεινται σε συνονθυλευματική μονολεκτικότητα,

αντί να υπάρχει Ενωτικό που να συνδέει τις δύο λέξεις

ή -έστω χωρίς Ενωτικό- να διατηρούν την αυτοτέλειά τους.

Η ύπαρξη τής κατάληξης «-ν» είναι κι εδώ λανθασμένη.

Τέλος, έφτασε η αμφίδρομη «Ερώτηση τού 1.000.000»

(με υπότιτλο «Πώς να προκαλέσεις “κοκομπλόκο” στους αθλητικογραφίσκους»):

Γιατί οι ομάδες δεν συνδέονται με Ενωτικό, όπως συμβαίνει με το σκορ τού αγώνα τους..;

Γιατί το σκορ δεν διαχωρίζεται με Παύλα, όπως συμβαίνει με τις αναμετρηθείσες ομάδες..;

Επιμύθιο:

Αυτό είναι το Καθεστώς.

Αυτοί είναι το Καθεστώς.

Το «Καθεστώς των Μαζάνθρωπων».

Από τη μία, οι μαζάνθρωποι (όλων των καναλιών, όλων των επαγγελμάτων).

Από την άλλη, εμείς οι ολίγοι που αντιστεκόμαστε στη Μαζανθρωπιά.

Από τη μία, οι μαζάνθρωποι.

Από την άλλη, εμείς οι ολίγοι που πολεμάμε τη Μαζανθρωπιά.

Το «Αφήγημα των Μαζάνθρωπων» είναι τέτριμμα σε βαθμό εξαΰλωσης

και συνήθως εμφανίζεται στη μορφή «Τι θέλει αυτός ο μαλάκας τώρα;».

Χαίρομαι που είμαι εχθρός τους,

χαίρομαι που εμείς οι ολίγοι υπερέχουμε ποιοτικώς εν συγκρίσει με τούς «πολλούς»

και τούς αποδεικνύουμε ότι είναι βγαλμένοι από το «Πείραμα Συμμόρφωσης» τού Σόλομον Ας.

Προσωπικώς μιλώντας,

εγώ θα ντρεπόμουν και θα με έβριζα για ώρες (ίσως και για μέρες),

αν είχα κάνει ένα και μόνο λάθος από τη σωρεία των αναφερθέντων λαθών.

Γιατί θα με έβριζα;

Διότι -όπως συμβαίνει και με άλλους συνανθρώπους μας-

έχω φιλότιμο, ευαισθησία, ευσυνειδησία.

Όμως, αν είσαι αφιλότιμος, αναίσθητος, ασυνείδητος

(και ατάλαντος, και αμόρφωτος, και αστοιχείωτος, και απαίδευτος, και ακαλλιέργητος),

όχι μόνο αρνείσαι να διορθώσεις τα λάθη σου και να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου,

αλλά τουναντίον βαφτίζεις τούς ανθιστάμενους ως «μαλάκες»

και εκδίδεις την αυτο-αθωωτική ετυμηγορία «Ένα λαθάκι έγινε…».

Όντως, αυτό το πόνημα απέδειξε ότι ο Ντετερμινισμός -ελληνιστί: η Αιτιοκρατία-

δύναται να παραγάγει συμπτώσεις συμπαντικών διαστάσεων

και αυτό το «ένα λαθάκι» να εξελίσσεται σε «Big Bang».

Βρείτε ποιοι είναι οι πραγματικοί μαλάκες και κερδίστε ένα σακουλάκι αστερόσκονη…

Ο Δάσκαλος

