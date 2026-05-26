Η Νεοελληνική Τηλεόραση χαρακτηρίζεται κατά τα τελευταία χρόνια

από ένα άκρως διαβρωτικό φαινόμενο που ταλανίζει την Ενημέρωση,

αφού τα νεαρά άτομα που συστήνονται και πλασάρονται ως «ρεπόρτερς»

δεν προσαρμόζουν τη φωνή τους στη σοβαρότητα των περιγραφόμενων γεγονότων

και εκπέμπουν -μέσω των ηχοχρωμάτων τους- Ελαφρότητα, Γελοιότητα, Αναξιοπιστία,

με την κατάσταση να οξύνεται έτι περαιτέρω από το τραγικό λεξιλόγιο τους,

που βασίζεται αποκλειστικώς σε τετριμμένες διατυπώσεις, στερεότυπα, αναμασήματα

(κορυφαίο πανηλίθιο τσιτάτο

το «Πρέπει να σού πω/Πρέπει να σάς πω/Να σού πω/Να σάς πω»,

που χρησιμοποιούν σε βαθμό παραληρηματικής επαναληπτικότητας).

Όταν, λοιπόν, ο Εγκέφαλος δεν έχει ουσιαστική επαφή με τη Γλώσσα,

όταν η «Εκφορά τού Λόγου» καταντά «αυτόματος πιλότος»,

είναι αναπόφευκτο να υπάρξουν στιγμές που θα επέλθει η Αυτο-Καρικατουροποίηση.

…

Εχθές -βράδυ Δευτέρας- στον Χολαργό,

57χρονος πυροβολεί τη σύζυγό του (τραυματίζοντάς την στο πόδι)

και στη συνέχεια δίνει τέλος στη ζωή του.

Η εκπομπή «Live You» τού «Σκάϊ»

κάνει σήμερα ζωντανή σύνδεση με το σημείο όπου συνέβη το περιστατικό,

η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Άρης Πορτοσάλτε

-μετά από μία συμπυκνωμένη ανακεφαλαίωση-

δίνουν βήμα στην απεσταλμένη ρεπόρτερ για επιπλέον λεπτομέρειες τού συμβάντος.

Εκεί ήταν που έμελλε να ακούσουμε το απίστευτο «τερατούργημα»:

«Ακόμη μία τραγωδία, οικογενειακή, εκτυλίχθηκε χθες αργά το βράδυ,

εδώ στην περιοχή τού Χολαργού, Μαρία και Άρη,

επί τής οδού Ξανθίππου στην οποία και βρισκόμαστε,

ακριβώς στην πολυκατοικία την οποία βλέπετε πίσω μου·

στην είσοδο τής πολυκατοικίας,

ο 57χρονος άνδρας φέρεται να πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι, στον δεξί μηρό,

κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες,

και στη συνέχεια φέρεται να πήγε στον τρίτο όροφο

τής πολυκατοικίας τού σπιτιού στο οποίο διέμεναν

και να αυτοπυρπολήθηκε με μία σφαίρα στο κεφάλι.

Τώρα…, όπως είπατε κι εσείς, οι γείτονες βρίσκονταν σε πανικό οι άνθρωποι,

αλλά δεν περίμεναν όλο αυτό το σκηνικό που είδανε στη συνέχεια.

Να σάς πω τώρα ότι οι αστυνομικοί τής “Άμεσης Δράσης” έφτασαν στο σημείο

μετά από κλήση που δέχθηκαν από τη γυναίκα στις 10 και 57΄,

αντίκρισαν τη γυναίκα αιμόφυρτη στην είσοδο τής πολυκατοικίας,

προχώρησαν…, τής εφάρμοσαν “τουρνικέ”,

καταφέρνοντας να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία,

και στη συνέχεια βρήκαν τον άντρα στο υπνοδωμάτιο.».

Θα ήταν Κωμικό, αν ήταν δεν ήταν Τραγικό.

Θα ήταν Τραγικό, αν δεν ήταν Κωμικό.

Η σχοινοτενής και νευρωτική περιγραφή προκαλεί απώθηση στους τηλεθεατές/ακροατές,

η επαναλαμβανόμενη χρήση τής αναφορικής αντωνυμίας «οποίος/οποία/οποίο»

μαρτυρά τη ροπή προς τη Φλυαρία,

τα σαρδάμ κι οι παύσεις αβεβαιότητας σφραγίζουν το Άγχος και την Ανασφάλεια,

η παντελής απουσία επικοινωνίας μεταξύ τού εγκεφάλου και τής γλώσσας

οδηγεί στο «“Μαργαριτάρι” τής Δεκαετίας»:

ΑΥΤΟΠΥΡΠΟΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΜΙ’Α ΣΦΑΙΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ.

Το ακόμη πιο εξοργιστικό στοιχείο δε,

το στοιχείο που παρατηρείται στη συντριπτική πλειονότητα τέτοιων περιπτώσεων

(όπως συνέβη και εδώ, δηλαδή),

είναι ότι οι παρουσιαστές δεν διορθώνουν το σημαντικό λάθος,

είτε επειδή δεν είναι συγκεντρωμένοι και δεν προσέχουν τα λεγόμενα,

είτε -κυρίως- επειδή πρεσβεύουν την απαράδεκτη αντίληψη

«Άσ’ το να περάσει…», «Πολλοί θα το ακούσουν, λίγοι θα το προσέξουν…».

Από την πλευρά μου,

επειδή γνωρίζω σε απόλυτο βαθμό πώς λειτουργεί η «Φάμπρικα των “Μ.Μ.Ε.”»

από το στάδιο τής παραγωγής δημοσιογράφων/ρεπόρτερς

μέχρι το στάδιο τής απορρόφησής τους από το «Σύστημα»,

θέλω να συγχαρώ (sic) τις δημόσιες και τις ιδιωτικές σχολές

για τον απόπατο συρφετό που κληροδοτούν στην Ελληνική Κοινωνία

και να κλείσω με την κλασική ρητορική ειρωνεία τού σύντροφου Κουτσούμπα..:

Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια;

Δείτε/ακούστε το βίντεο και… αυτοπυρποληθείτε με μία ρεπόρτερ στο κεφάλι.

μ.Γ.