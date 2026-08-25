Σε τροχιά σταδιακής ομαλοποίησης μπαίνει η εκπομπή σήματος του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9.84», ο οποίος παρέμεινε «σιωπηλός» για περισσότερες από 34 ώρες, λόγω σοβαρής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις του στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής, στο δεύτερο υπόγειο του κτηρίου, και συγκεκριμένα στις μπαταρίες και στις μονάδες υποστήριξης ηλεκτροδότησης (UPS). Η εκδήλωση της πυρκαγιάς επέβαλε την άμεση ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας του ΔΕΔΔΗΕ και της Πυροσβεστικής, με αποτέλεσμα την πλήρη διακοπή του ρεύματος σε όλο τον χώρο.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του σταθμού: «δόθηκε προτεραιότητα στην προστασία των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων». Οι ιθύνοντες επισήμαναν ότι σε ένα ιστορικό μέσο «δεν χωρούν ρίσκα και ριψοκίνδυνες πατέντες για το σήμα εκπομπής». Το σήμα του σταθμού αποκαταστάθηκε εν μέρει το απόγευμα της Δευτέρας, μεταδίδοντας αρχικά μόνο μουσικό πρόγραμμα.

«Πυρά» από την παράταξη Μπακογιάννη

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση της δημοτικής παράταξης «Αθήνα Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη, η οποία κάνει λόγο για «πρωτοφανές τριήμερο μπλακάουτ» και καταλογίζει σοβαρές ευθύνες στη διοίκηση του Δήμου Αθηναίων και του σταθμού.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η παράταξη στηλιτεύει τη μεγάλη καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση του συμβάντος, σημειώνοντας ότι η διοίκηση εξέδωσε ανακοίνωση δύο 24ωρα μετά το ξέσπασμα της φωτιάς. Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως «πρόκειται για σοβαρό περιστατικό, αλλά και για σοβαρή διοικητική ανεπάρκεια και παντελή έλλειψη σχεδιασμού».

Στο κείμενο υπάρχει μία σειρά από ερωτήματα για την υπόθεση:

«Πόσο μεγάλη ήταν η φωτιά; Πώς και πόσο έγκαιρα αντιμετωπίστηκε; Πώς εκδηλώθηκε; Υπήρξε κίνδυνος για εργαζομένους, πολίτες και το ίδιο το βιομηχανικό μνημείο της Τεχνόπολης; Υπήρχε ασυντήρητος εξοπλισμός;

Πού βρίσκονταν η διοίκηση και ο τεχνικός ασφαλείας; Ποια μέτρα πρόληψης και προστασίας είχαν ληφθεί;

Πότε θα αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του σταθμού; Γιατί δεν υπήρχε σχέδιο έκτακτης ανάγκης; Ενημερώθηκαν εμπρόθεσμα οι αρμόδιες Αρχές;».

«Οι πολίτες πληρώνουν τον Αθήνα 9.84 και δικαιούνται υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό», καταλήγει η ανακοίνωση.