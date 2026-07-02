Κάποτε ήταν κανόνας. Κάτι σαν πρωτόκολλο, σαν να υπήρχε μία κοινή, υπόγεια συμφωνία. Όταν ένα έντυπο, μία εφημερίδα ή περιοδικό δημοσίευε μία αποκλειστική είδηση οι άλλοι, οι ανταγωνιστές, το αναδημοσίευαν, αλλά πάντα αποδίδοντας τα του Καίσαρος. Ανέφεραν από την πρώτη στιγμή την ταυτότητα του Μέσου που δημοσίευσε το αποκλειστικό.

Ο κανόνας αυτός δεν αφορούσε μόνον το Μέσο. Αφορούσε και τη δουλειά του (της) δημοσιογράφου που είχε δημοσιεύσει το αποκλειστικό κομμάτι. Ήταν η αναγνώριση της δουλειάς του.

Στις μέρες που ζούμε δεν υπάρχουν ούτε κανόνες, ούτε και ηθικοί φραγμοί. Στο όνομα του αδυσώπητου ανταγωνισμού οι ίδιοι οι εκδότες και οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι καταπατούν κάθε άγραφο νόμο και ηθική, αλλά και επαγγελματική υποχρέωση.

Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η «Ζούγκλα» δημοσίευσε μία αποκλειστική είδηση που αφορούσε τη Μαρία Καρυστιανού. Ήταν ένα καλά δουλεμένο θέμα με ρεπορτάζ, αποκλειστικά έγγραφα, δηλώσεις της προέδρου του κόμματος «Ελπίδα», καθώς και με δηλώσεις πρώην στελέχους του ιδίου κόμματος, το οποίο είχε πλήρη γνώση του ζητήματος. Με λίγα λόγια ήταν ένα ολοκληρωμένο δημοσιογραφικό πόνημα.

Αρκετά ΜΜΕ αναδημοσίευσαν το θέμα αναφέροντας ως όφειλαν την πηγή. Άλλα αναδημοσίευσαν το θέμα χωρίς να αναφέρουν τη «Ζούγκλα». Λογοκλοπή, απάτη, θράσος, παλιανθρωπιά, καταπάτηση κάθε έννοιας συναδελφικότητας. Ποια είναι αυτά τα Μέσα; Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

To NewsBeast, της Prime Applications Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία.

Το TheTOC, που ανήκει στις Αττικές Εκδόσεις.

Το «Bankingnews», με ιδιοκτήτη τον Πέτρο Λεωτσάκο.

Μέσα Ενημέρωσης σαν τα παραπάνω απλά αναπαράγουν με τη συμπεριφορά τους το ήθος και το ύφος της Λούμπεν Δημοσιογραφίας. Προφανώς και δεν πρόκειται να συγκινηθεί κανένας, ούτε αναμένεται να αντιδράσει κάποια ΕΣΗΕΑ ή κάποιο πειθαρχικό της όργανο. Ζούμε τη χυδαιότητα της απόλυτης αδιαφορίας.

Αφήνουμε τους υπεύθυνους των παραπάνω Μέσων, καθώς και τους δημοσιογράφους που συμμετείχαν σε αυτήν την κοροϊδία, υπακούοντας στις εντολές τους, εκτεθειμένους στη δημόσια χλεύη.