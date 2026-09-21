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Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος και η Κιμ Κίλιαν βρέθηκαν στο αεροδρόμιο με τη νεότερη θυγατέρα τους, που αναχωρούσε στο Λονδίνο για σπουδές.

Δεν πέρασαν ωστόσο απαρατήρητοι, δεν θα μπορούσαν να περάσουν άλλωστε, και έτσι έπεσε στον αέρα η ερώτηση από το τηλεοπτικό συνεργείο που βρισκόταν εκεί. «Θα σας ξαναδούμε στην τηλεόραση;»

«Μικρόβιο η Τηλεόραση, πάντα σου λείπει» ήταν η ατάκα της Κιμ.

«Χάλια μαύρα» απάντησε ο Μάκης, για τα τηλεοπτικά δρώμενα.

«Αν οι εργοδότες υποκύψουν στις απαιτήσεις μου… μπορεί» ήταν πάντως η ατάκα του Μάκη στο ερώτημα για το εάν σκέπτεται να κάνει κάποια τηλεοπτική εκπομπή.

Το «ζουμί» όμως ήταν αλλού…

«Θα σας δούμε σε εκπομπή σαν αυτές που μας είχατε συνηθίσει;» ρώτησε ο νεαρός συνάδελφος, για να εισπράξει την πληρωμένη απάντηση:

«Και χειρότερος» είπε. Για να μην ξεχνιόμαστε…

Ακολουθεί το βίντεο: