Ο Πάσχος Μανδραβέλης κατήγγειλε ότι δέχτηκε απειλητικά μηνύματα για τη ζωή του, διότι αναφέρθηκε στην κατάθεση του «Φραπέ» (Γιώργου Ξυλούρη) στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Χθες μίλησα στο δελτίο ειδήσεων για τον “Φραπέ” και δέχτηκα απειλές ότι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ και ότι “θα σε καθαρίσουμε”», είπε σήμερα (12/12) ο δημοσιογράφος της «Καθημερινής», προσθέτοντας πως του ζητήθηκε ο λόγος γιατί μίλησε «απαξιωτικά» για την Κρήτη.

«Νομίζω ο κ. Ξυλούρης είναι απλώς το ακρότατο σημείο αυτής της Ελλάδας. Σαφέστατα υπάρχει η Ελλάδα που παρασιτεί και θέλει να ζει από επιδοτήσεις. Δυστυχώς από το ξερίζωμα αυτών των παθογενειών δεν ξεφύγαμε», πρόσθεσε.

Την Πέμπτη (11/12), κληθείς να σχολιάσει τα όσα εκτυλίχθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Μανδραβέλης ανέφερε πως «αυτό που είδαμε σήμερα στη Βουλή δεν γίνεται ούτε σε καφενείο. Δεν ξέρω τι γίνεται στα κρητικά καφενεία, αλλά σε καφενείο δεν το έχω ξαναδεί. Ένας μάρτυρας (σ.σ.: Φραπές) να μιλάει στον ενικό στους βουλευτές, να ακούω την κα Κωνσταντοπούλου να καταγγέλλει ότι θα της στρίψει το λαρύγγι. Μένω άφωνος».