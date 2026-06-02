Ανεξίτηλο αποτύπωμα στη δημοσιογραφία και την ελληνική ενημέρωση άφησε ο Νάσος Αθανασίου, που έφυγε σε ηλικία 75 ετών από τη ζωή, μετά από μακρά ασθένεια. Συγγραφέας, ερευνητής και έντονα πολιτικοποιημένος άνθρωπος, ο Νάσος Αθανασίου υπήρξε από τους πρωτοπόρους της ενημέρωσης, ξεκινώντας ήδη από το 1976 την πρώτη «ζωντανή» ενημερωτική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση με τίτλο «Κάθε μεσημέρι».

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής εργάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό της ΕΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή, στην εμβληματική ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα».

Εργάστηκε επίσης στην εκπομπή «Σήμερα» το 1972, με συνεργάτες τους δημοσιογράφους Σπύρο Καρατζαφέρη, Τέρενς Κουίκ, Ντένη Αντύπα και Φωτεινή Πιπιλή.

Τρία χρόνια αργότερα έκανε την εκπομπή «Ρεπόρτερς» με τους Χρήστο Οικονόμου και Βασίλη Παπαθανασόπουλο στην κρατική τηλεόραση, όπου έκανε συνεντεύξεις που… άφησαν εποχή, όπως εκείνη με τον αξέχαστο Θανάση Βέγγο.

Για αρκετά χρόνια συνεργάστηκε και με τον τηλεοπτικό σταθμό Mega κάνοντας την «Εκπομπή», με σειρά συνεντεύξεων από πρωταγωνιστές της επικαιρότητας. Χαρακτηριστική ήταν εκείνη με τον Στέλιο Καζαντζίδη.

Yπήρξε πολυσχιδής προσωπικότητα με έντονη παρουσία τόσο στον χώρο της δημοσιογραφίας, όσο και στην πολιτική ζωή της χώρας. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, είχε εργαστεί στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες.

Ασχολήθηκε με την πολιτική και διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό Νέας Αριστεράς. Διετέλεσε επίσης, διοικητικό μέλος της ΕΣΗΕΑ και την εκπροσώπησε αρκετές φορές στη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων.

Εκτός από τη δημοσιογραφία και την πολιτική, ανέπτυξε και αξιόλογη συγγραφική δραστηριότητα. Ανάμεσα στα έργα του ξεχωρίζουν το μυθιστόρημα «Προσωπικοί Παράδεισοι» και τα παιδικά βιβλία «Το δένδρο που έγινε άγγελος», «Τρίων ο Πέστροφας» και «Το στραβό έλατο». Έγραψε ακόμη και ποιητικές συλλογές, όπως «το Τραύμα» που εκδόθηκε το 2021.

Πόνημά του για την δημοσιογραφία και τον ρόλο της είναι το βιβλίο με τίτλο «Το έγκλημα που αρέσει» το οποίο κυκλοφόρησε επίσης το 2021. Ο ίδιος μάλιστα, αντί βιογραφικού στον εκδοτικό οίκο που εξέδιδε τα βιβλία του, έγραφε: «Ο συγγραφέας καταφρονεί τα βιογραφικά σημειώματα, διότι “δεν περιέχουν αποτυχίες που θεμελιώνουν την επιτυχία”».

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με ιδιαίτερη θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του εκλεκτού συναδέλφου Νάσου Αθανασίου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 75 ετών.

Ο Νάσος Αθανασίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Αφού ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές, φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών, όμως ήταν η δημοσιογραφία που τον κέρδισε ολοκληρωτικά. Ξεκίνησε να εργάζεται στην ΕΡΤ το 1974, ενώ συμμετείχε στις αξέχαστες ενημερωτικές εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης «Κάθε Μεσημέρι» και «Τρεις στον αέρα». Με την έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης, εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Τ/Σ «Mega Channel» και τον Ρ/Σ «FLASH 9,61». Εργάσθηκε, επίσης, στις εφημερίδες «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «ΕΘΝΟΣ», «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» και στα περιοδικά «ΕΝΑ» και «ΕΙΚΟΝΕΣ».

Από το 2012 έως και το 2023 διετέλεσε Βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Νάσος Αθανασίου διέγραψε μια λαμπρή διαδρομή στην ελληνική δημοσιογραφία. Άνθρωπος ευαίσθητος, βαθιά καλλιεργημένος και προσηνής, υπήρξε δημοσιογράφος που αναδείκνυε τα προβλήματα της καθημερινότητας με συνέπεια και επιμονή. Μακριά από λαϊκισμούς, ασκούσε έντιμη και ουσιαστική κριτική μέσα από τις εκπομπές και τα γραπτά του. Αφοσιωμένος στο έργο του – παρά τη δημόσια προβολή που είχε ως πρόσωπο αναφοράς- υπήρξε σεμνός, ταπεινός όσο κανένας και ειλικρινά συναδελφικός, χωρίς καμία έπαρση ή σνομπισμό. Τίμησε με την παρουσία του το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και στάθηκε πάντοτε δίπλα στην Ένωση και τους συναδέλφους.

Το Δ.Σ. της Ενώσεως με σεβασμό αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο και συλλυπείται τη σύζυγό του Εύη και τα παιδιά του Τίμο και Ελένη.

Τα στοιχεία κηδείας του Νάσου Αθανασίου θα γίνουν γνωστά με νεότερη ανακοίνωση».

