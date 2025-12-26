Το Netflix εξέδωσε ένα σύντομο teaser ανήμερα των Χριστουγέννων και προκλήθηκαν ερωτήματα γύρω από τα σχέδια της πλατφόρμας για τις αρχές του 2026.

Το μήνυμα, το οποίο προβάλλεται μέσα από το βίντεο είναι «Το μέλλον έρχεται», συνοδευόμενο από το hashtag #WhatNext και την ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2026.

Τίποτα παραπάνω δεν αποκαλύπτεται, κανένας τίτλος σειράς, καμία ταινία. Το Netflix επιλέγει μια σκόπιμα μυστηριώδη προσέγγιση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης ανακοίνωσης που θα έρθει μελλοντικά για κάτι μεγάλο.

Δείτε το βίντεο που μπέρδεψε τους θεατές:

Το teaser ακολουθεί τη διαδρομή μιας νεαρής κοπέλας, η οποία, καθώς προχωρά, συναντά χαρακτήρες και σύμβολα από γνωστές σειρές της πλατφόρμας. Η σκηνοθετική αυτή επιλογή δημιουργεί μια αίσθηση σύνδεσης με το ήδη υπάρχον «σύμπαν» του Netflix, ενισχύοντας την προσμονή των θεατών. Στην τελική σκηνή, η κοπέλα φτάνει σε ένα δωμάτιο, όπου μια γυναίκα την υποδέχεται λέγοντάς της: «All you gotta do is ask what next».