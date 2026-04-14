Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον δημοσιογράφο Νίκο Παπαδάκο, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τη Μ. Παρασκευή, 10 Απριλίου, σε ηλικία 56 ετών.

Ο Νίκος Παπαδάκος γεννήθηκε στη Νίκαια το 1970. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των λυκειακών του σπουδών στην εφημερίδα «ΦΙΛΑΘΛΟΣ», όπου παρέμεινε για περισσότερο από μια δεκαετία, ως συντάκτης των ρεπορτάζ της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της ΕΠΑΕ και της Διαιτησίας Ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, από το 1995 εργάστηκε στο αθλητικό συνδρομητικό κανάλι «SUPERSPORT» ως παρουσιαστής εκπομπών, αλλά και για την περιγραφή ποδοσφαιρικών αγώνων. Επιπλέον, εργάστηκε στο δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό του Πειραιά «ΚΑΝΑΛΙ 1», στην «ΕΡΑ 2», στους τηλεοπτικούς σταθμούς «ΑΝΤΕΝΝΑ», «NOVA» και «SPORT TV», στις εφημερίδες «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», «ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ», «SPORTIME» και «LIVE SPORT» αλλά και σε πολλά Γραφεία Τύπου μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.

Από το 1993 υπήρξε μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), από τον οποίο βραβεύθηκε για τη συγγραφή του βιβλίου του «Μας διώξαν από την Κοκκινιά». Τακτικά δε και για πολλά χρόνια, πλαισίωνε το έργο της Εφορευτικής Επιτροπής της ΕΣΗΕΑ.

Ο Νίκος Παπαδάκος υπήρξε ένας δημοσιογράφος με πολλές ικανότητες και εμπειρία στο αθλητικό ρεπορτάζ και διακρίθηκε για το ήθος και την επαγγελματική του επάρκεια. Δεν έπαψε ποτέ να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής με μαχητικότητα και αισιοδοξία.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται την οικογένειά του και ιδιαίτερα τους δυο γιους του και αποχαιρετά τον αγαπητό συνάδελφο.

Η νεκρώσιμη ακολουθία για τον Νίκο Παπαδάκο θα ψαλεί στην εκκλησία των Τριών Ιεραρχών στην Παλαιά Κοκκινιά, την Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 11:30, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στο σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Αριθμοί λογαριασμού Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ»:

Τράπεζα Πειραιώς:

ΙΒΑΝ: GR65 0172 0140 0050 1405 6260 756

Alpha Bank:

IBAN: GR 26 0140 1520 1520 0200 2000 515

Κωδικός δωρεάς: Ονοματεπώνυμο δωρητή – σε μνήμη Παπαδάκου Νικόλαου

Παρακαλούμε μετά τη δωρεά σας επικοινωνήσατε με τα γραφεία του

Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ: 210-7700009 (Επιλ: 1)