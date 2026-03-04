Απομεσήμερο Παρασκευής.

Μόλις έχει τελειώσει το δελτίο ειδήσεων τού «Open»

και παρελαύνουν ενώπιόν μας προωθητικά σποτάκια με κάθε λογής πραμάτεια.

Εκεί είναι που ξεκινάει να παίζει κι η διαφήμιση τής εφημερίδας «Το Βήμα»

και διαπιστώνουμε ότι το ιστορικό έντυπο έχει πάρει μία εξαιρετική πρωτοβουλία,

καθώς στο τότε επερχόμενο φύλλο τής Κυριακής

-και σε συνεργασία με τον Γεώργιο Μπαμπινιώτη-

προσφέρεται ο πρώτος τόμος από το γλωσσ(ολογ)ικό πόνημά του με τίτλο

«Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας – Ιστορία των Λέξεων».

Όμως, πριν προλάβουμε να εξάρουμε αυτήν την ιδιαιτέρως αξιέπαινη προσπάθεια,

έρχεται ο «Μαγαριστής Νεοέλληνας» να γελοιοποιήσει το υπέροχο εγχείρημα.

Ο αμαθής/ημιμαθής/αμόρφωτος/αστοιχείωτος/απαίδευτος/ακαλλιέργητος Νεοέλληνας,

αυτός ο σαχλός φανφαρόνος που είναι εθισμένος στις μεγαλοϊδεατικές ονειρώξεις

και στους διάτρητους ναρκισσιστικούς κορυβαντισμούς

που συμπυκνώνονται στο θλιβερό τσιτάτο «Ξέρεις ποιος είμ’ εγώ;»,

αυτός που διαχρονικώς και ουσιαστικώς

αποδεικνύεται ανίκανος να στέκεται στο «Ύψος των Περιστάσεων»,

δηλώνει κι εδώ την καταστροφική παρουσία του.

Κάποιος άσχετος υπαλληλίσκος, όντας κατώτατος τής περιστάσεως,

εκλήθη να διατυπώσει γραπτώς την εκφώνηση τής διαφήμισης

και έφτασε να διαπράξει δύο σημαντικά λάθη σε κείμενο ελαχίστων λέξεων.

Ξέρεις από που βγαίνει η λέξη γλώσσα;

ή

Πως η λέξη άσπρος άλλαξε σημασία μέσα στους αιώνες;



Αυτά έλεγε το σπικάζ και τα είδαμε γραμμένα στις οθόνες μας.

Και άντε…,

ας δεχθούμε το γεγονός ότι εν προκειμένω η «Γλώσσα» αρχίζει με πεζό

(εξομοιώνοντας το εθνικό μέσο επικοινωνίας

με το συνονόματο στοματικό όργανο και με το συνονόματο ψάρι),

όμως είναι παντελώς απαράδεκτο σφάλμα

ότι έλειπε ο τόνος από το τοπικό επίρρημα «πού» και από το τροπικό επίρρημα «πώς».



Γιατί είναι απαράδεκτο αυτό το -εις διπλούν- γλωσσικό σφάλμα;

Διότι…,

δεν μάς φτάνει που η Νεοελληνική Πολιτεία

κάνει επί δεκαετίες δημόσιες σχέσεις με την Ηλιθιότητα

και έχει απλοποιήσει σε κακουργηματικό βαθμό την Ελληνική Γλώσσα,

συνάμα δεν εφαρμόζονται καν οι λιγοστοί χαρακτηριστικοί κανόνες

που προβλέπονται στο «Μονοτονικό Σύστημα».

Οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν τονίζονται πια, εκτός από -όλες κι όλες- δύο εξαιρέσεις:

η λέξη «που» είναι μόριο και σύνδεσμος, η λέξη «πως» είναι σύνδεσμος,

μα ενίοτε αυτές οι δύο λέξεις έχουν και επιρρηματική σημασία.

Ως εκ τούτων,

τα επιρρήματα «πού» και «πώς» επιβάλλεται να τονίζονται,

για να αποφεύγονται νοηματικές συγχύσεις

και να τηρείται στοιχειωδώς η «Αισθητική τού Γραπτού Λόγου».

Συμπληρωματική Σημείωση:

Προφανώς η ντροπιαστική διαφήμιση

(θα) έπαιξε επανειλημμένως και σε πολλούς τηλεοπτικούς σταθμούς

λόγω τής ιδιαιτερότητας που φέρει η συγκεκριμένη προσφορά,

ενώ ακόμη και σήμερα βρίσκεται σε κοινή θέα στην ιστοσελίδα τής έγκριτης εφημερίδας,

χωρίς να έχουν υπάρξει -έστω ετεροχρονισμένα- οι απαραίτητες διορθώσεις

(https://www.tovima.gr/2026/02/24/media/ayti-tin-kyriaki-me-to-vima-etymologiko-leksiko-neas-ellinikis-glossas-tou-g-mpampinioti/).

Αυτά συμβαίνουν όταν ένας αγνοών αναλαμβάνει «Ευθύνη Γνώσης»,

αυτά συμβαίνουν όταν τα ακριβοθώρητα στελέχη εμπιστεύονται τυφλά την Ασχετοσύνη

και δεν μπαίνουν καν στον κόπο να ελέγξουν το τελικό προϊόν.

Ασέβεια προς τον Γεώργιο Μπαμπινιώτη.

Προσβολή εις βάρος τού Γεώργιου Μπαμπινιώτη και τού έξοχου πονήματός του.

Επιμύθιο:

Η Νεοελληνική Πολιτεία προάγει συστηματικώς την Αμορφωσιά

και την έχει μετατρέψει σε καθεστωτικό «lifestyle»,

προκειμένου να χειραγωγεί/ποδηγετεί με μεγαλύτερη ευκολία τούς αποβλακωμένους πολίτες.

Το δυστοπικό φαινόμενο επεκτείνεται μέχρι και στα Λειτουργήματα,

αποκτώντας διαστάσεις κοινωνικής γάγγραινας·

έτσι, νομοτελειακώς κι αναποφεύκτως,

η Αμορφωσιά εμφανίζεται ακόμη και στις πιο ακατάλληλες στιγμές,

παρεισφρέει ακόμη και στις ευγενέστερες περιστάσεις,

υπονομεύει και αλλοιώνει τις πιο ωραίες ενέργειες.

Γλωσσικά λάθη σε διαφήμιση γλωσσολογικού πονήματος;

Γλωσσικά λάθη σε διαφήμιση λεξικού τής Ελληνικής Γλώσσας;

Ναι, έχει κι απ’ αυτά η ψωραλέα και ξιπασμένη Νεοελλάδα.

Αιδώς, γραικύλοι.

Ο Δάσκαλος

