Τη δεκαετία του ’90 διοργάνωσα τα μεγαλύτερα πάρτι «Άσωτος Υιός εναντίον του ξενέρωτου Βαλεντίνου». Στη “μαϊμού” ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ μίλησαν Πατήρ Μεταλληνός, Τζίμης Πανούσης, Βασίλης Ραφαηλίδης, Κώστας Ζουράρις και… “αποδυτηριάκιας.”

Άσωτος

1) Ξυπνάει μ’ ένα κεφάλι 74 Kg και μασάει μια ασπιρίνη για να συνέρθει. 2) Τηλεφωνεί στο 141 και προσπαθεί να θυμηθεί σε ποιο σημείο της πόλης έχει ξενοκοιμηθεί. 3) Μαζεύει τα υπάρχοντά του από διάφορα σημεία του δωματίου. 4) Φεύγει από το ξένο σπίτι μουρμουρίζοντας το «when you wake, you ‘re still in a dream» των My Bloody Valentine. 5) Σκέφτεται το προηγούμενο βράδυ και τις βρωμιές που έκανε. 6) Αγοράζει προφυλακτικά. 7) Πηγαίνοντας σπίτι του σκαλίζει τη μύτη του αφηρημένος. 8) Χαίρεται που δεν δουλεύει σήμερα και σκέφτεται να πάει καμιά εκδρομούλα. 9) Χαζεύει εφημερίδες και τσόντες σ’ ένα περίπτερο. 10) Την έχει αράξει και μισοκοιμάται μιλώντας στο τηλέφωνο. 11) Μιλάει ακόμα στο τηλέφωνο. 12) Βάζει ένα δισκάκι «Girls againts boys» και μιλάει στο τηλέφωνο. 13) Κοιτάζεται στον καθρέφτη και ξυρίζεται. 14) Κάνει ομοιοπαθητική για το στομάχι με μια τεκίλα. 15) Τραγουδάει δυνατά. 16) Βρίζει γιατί ξέχασε να φορτίσει τη μπαταρία από το κινητό του. 17) Φεύγει σφεντόνα να προλάβει τα μαγαζιά ν’ αγοράσει άλλη. 18) Βρίσκει μια φίλη του, τυχαία, στο δρόμο και τραβιούνται για κάνα ποτό. Δεν γαμιέται και η μπαταρία… 19) Λένε βρώμικες ιστορίες και κάνουν μια βόλτα από κάνα-δυο μαγαζιά ακόμη. 20) Λιώμα από τα σφηνάκια αγκαλιάζονται και παίρνουν το τελευταίο τρένο για Αθήνα. 21) Το κάνουν στο άδειο κουπέ. 22) «Μεθαύριο πρέπει να περάσω από το πατρικό μου. Θα έχουν “μόσχο κοκκινιστό!”».

Και όπως πολύ ορθά μάς γράφει ο ειδικός επί του θέματος κ. Νίκος Θ. Γόγαλης, δερματολόγος-αφροδισιολόγος, από την Άρτα:

Επ’ ευκαιρία του άρθρου σου στο Ράδιο «Ε» σχετικά με τον “καβουρογαμόσαυρο” σού γράφω μερικές σκέψεις μου. Η δημοσίευσή τους στην κρίση σου.

…Και βέβαια πρέπει να αναχθεί σε εθνικό ζήτημα η προστασία του καβουρογαμόσαυρου και οι λόγοι είναι πολλοί. Κατ’ αρχάς, διότι είναι ο μοναδικός κάτοικος των ακριτικών μας βραχονησίδων και η συνείδησή του είναι ελληνικότατη. Και “ανάποδα” βαδίζει και επιδίδεται στο εθνικό μας σπορ, για το οποίο άλλωστε φημιζόμαστε. Επιπλέον δεν κάνει και αντίσταση, γιατί έχω βάσιμες υποψίες ότι οι σαύρες έρχονται κολυμπώντας από τα παράλια της γειτονικής “φίλης” χώρας. Αναμφισβήτητα λοιπόν χρήζει υποστήριξης. Βλέπετε η φύση πάντα μας μαθαίνει. Ναι, ο Άσωτος και ο καβουρογαμόσαυρος είναι το ίδιο πρόσωπο.

Ax! Βαλεντίνα…

ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

Δεν είναι ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος που ξεκίνησε πρώτος την καμπάνια ενάντια στον ξενόφερτο και ξενέρωτο Άγιο Βαλεντίνο, αντιπροτείνοντας την ορθόδοξη εορτή του συζυγικού ζευγαριού Πρίσκιλλας και Ακύλα, συνεργατών του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο. Το Ράδιο «Ε» κι άλλες δυνάμεις της μαχόμενης (αν)ορθοδοξίας μας, δίνουν σκληρές μάχες εδώ και μια δεκαετία ενάντια στον Βαλεντίνο (ή Βαλεντίνα η Αρχόντισσα σε όσους γνωρίζουν τα της Συγγρού). Ο Βαλεντίνος, γνωστή κρυφαδελφή, για να μην στεναχωρήσει τους γονείς του, βγαίνει για κάλυψη, σήμερα, χεράκι- χεράκι στον Εθνικό Κήπο με την εξώλης και προώλης αρραβωνιαστικιά του και ταΐζουν τα (απειλούμενα από έμφραγμα λόγω χοληστερίνης) τετράπαχα περιστεράκια της Βουλής. Είναι όλο δωράκια, σαλιαρίσματα και σιρόπια, αλλά «λάδι πολύ και τηγανίτες τίποτα». Η καλή του (γνωστό ξέκωλο) κιαλάρει ξαναμμένη τον μπήχτη τσολιά της Βουλής και της τρέχουν τα σάλια…

Στις 14 Φεβρουαρίου του 1993 συνέπεσε η εορτή του Αγίου Βαλεντίνου, με την επιστροφή του Άσωτου Υιού, παραβολή της καθ’ ημάς Ορθοδοξίας. Με μια καμπάνια ενάντια στους ξενόφερτους Βαλεντίνους, το Ράδιο «Ε», ο «ΜΥΛΟΣ» της Θεσσαλονίκης και δεκάδες «ομάδες πρωτοβουλίας για την αποκατάσταση του Άσωτου Υιού» σ’ όλη την χώρα, προκάλεσαν τη μεγαλύτερη ιδεολογική – θρησκευτική σύγκρουση μετά το σχίσμα.

Με μεγάλα πάρτι (άρρωστη), συναυλίες, γλέντια και χορούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή γνωστών νεανικών συγκροτημάτων όπως οι «Τρύπες», αλλά και μαχόμενων ορθοδόξων καλλιτεχνών όπως ο Τζίμης Πανούσης, ο Λουδοβίκος των Ανωγείων, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος και κεντρική πολιτική ομιλία του Ευάγγελου Γιαννόπουλου, δόθηκε τότε ένα ισχυρό χαστουκάκι στον αγαπημένο των media Σαν Βαλεντάιν.

Αντιγράφω από τη μαϊμού – «Ελευθεροτυπία» που κυκλοφόρησε στις 14/2/1993 σε δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα με τίτλο: «Ο ΑΣΩΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ – τα ‘παιξε ο ξενέρωτος Βαλεντίνο: Ο γνωστός τοις πάσι Άσωτος Υιός αφού κυλίστηκε χρόνια πολλά στο βούρκο της αμαρτίας, επιστρέφει σχεδόν μετανοημένος στο πατρικό του το σπιτάκι. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο πατέρας του πρόκειται να τον συγχωρέσει ενώ η μαμά του ετοιμάζεται να σφάξει το μόσχο το σιτευτό, παρ’ όλες τις διαμαρτυρίες των ζωόφιλων. Η αρχικομπλεξάρα ο αδελφός του, ο Βαλεντίνο, προσπαθεί να πείσει τον μπαμπά να μη δεχτεί στο σπίτι τον Άσωτο γιατί φοβάται μην του φάει τα κτήματα. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως η Βανέσα, η θετή αδελφή του Ασώτου, μόλις έμαθε για την επιστροφή του αισθάνθηκε μια γλυκιά υγρασία να την πλημμυρίζει»…

Από τις δηλώσεις επωνύμων ορθοδόξων στη μαϊμού – «Ελευθεροτυπία» που κυκλοφόρησε στις 14/2/1993 αντιγράφω:

Πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός: «Ο εισαγόμενος μύθος του “Αγίου Βαλεντίνου” επιβεβαιώνει την πνευματική και πολιτιστική μας υποδούλωση στη φραγκιά, ως την “καθολική μητρόπολη” (…). Ο “Άσωτος Υιός” όμως του Ευαγγελίου είναι η πιο επιτυχημένη απομύθευση του ανθρώπου, όλων μας δηλαδή, που χάσαμε την καθαρότητα και την ακεραιότητά μας. Ο εκούσια ή ακούσια εκδυτικισμένος, γιορτάζει το εμπορευματοποιημένο συναίσθημα, οι ορθόδοξοι όμως πανηγυρίζουμε για τον “Άσωτο” (…) χωρίς “αντισώματα” θα καταλήξουμε φραγκο-Βαλεντίνοι».

Τζίμης Πανούσης: «(…) Η Ορθοδοξία είναι σαν το «θρύλο» (κόκκινη), διαθέτει ταλέντα όπως ο αριστερός εξτρέμ Άσωτος Υιός, αλλά δεν έχει ομάδα, σε αντίθεση με τους καθολικούς πεταχτούληδες Βαλεντίνους που εκτός των άλλων έχουν και τη διαιτησία στην κωλότσεπη. Στο κυριακάτικο ντέρμπι στις 14 Φλεβάρη ο Άγιος Βαλεντίνος θα δώσει μια ακόμη σφαλιάρα στον άσωτο ορθόδοξο γιατί έχει φροντίσει από πριν να συμμαχήσει με όλους τους Ιούδες των Mass Media από τα μπουτάκια της Κορομηλά μέχρι τα πεντοχίλιαρα του Μικρούτσικου» (…)

Βασίλης Ραφαηλίδης: «Εγώ έναν Βαλεντίνο αναγνωρίζω, τον Ροδόφλο. Που εκτός από κινηματογραφικός άγιος, που λατρεύεται ακόμα και σήμερα από χιλιάδες επιρρεπείς στον πλατωνικό έρωτα γεροντοκόρες, ήταν και ένας Άσωτος Υιός μεγάλης κλάσεως (…) Δεν καταλαβαίνω πώς θα ήταν δυνατό να υποκαταστήσει την Αφροδίτη, κάποιος, που για ν’ αγιάσει ασφαλώς δεν κόλλησε ποτέ αφροδίσιο νόσημα (…) Ο Άγιος Βαλεντίνος είναι προστάτης των μικρών παρθένων που ικανοποιούνται με τον κρίνο, που κύριος οίδε ποια διαστροφή τις κάνει να τον βλέπουν σαν πέος. (…)

Κώστας Ζουράρις: «Για ποιο λόγο στην ορθόδοξη παράδοσή μας δεν είχαμε ποτέ τούτη την ξενέρωτη και ανέραστη “ημέρα των ερωτευμένων” ;