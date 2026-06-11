Ο Billy Nash ξεκίνησε την καριέρα του ως private banker στη Wall Street, αλλά τα τελευταία χρόνια, είναι ένας από τους πιο γνωστούς κτηματομεσιτικούς συμβούλους σε όλο τον κόσμο, με έδρα τη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Κέρκυρα με αφορμή το Συνέδριο της «Forbes Global Properties», που το διοργάνωσε η συνεργάτης τους, Roula Rouva.

Το zougla.gr συνομίλησε μαζί του, όχι μόνο για το Real Estate, αλλά και για την τηλεοπτική του σειρά «Passport Properties», μία ανεξάρτητη παραγωγή, που κάνει πρεμιέρα στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια σειρά στα χνάρια των εκπομπών γευσιγνωσίας, που εξερευνούν παράλληλα την ιστορία και τον πολιτισμό ενός τόπου. Στην περίπτωση του Nash η εκπομπή συνδυάζει εντυπωσιακά τα πολυτελή ακίνητα παγκοσμίως με την ιστορία, τον πολιτισμό και την τοπική γαστρονομία με επίκεντρο πολύ ακριβά ακίνητα.

Ξεκινώντας, θέλω να μου πείτε μερικά πράγματα για την τηλεοπτική σας εκπομπή…

Δημιουργήσαμε το «Passport Properties», κάνοντας γυρίσματα σε εννέα τοποθεσίες, και έξι χώρες… Οι τρεις ήταν στην Ιταλία. Η εκπομπή κάνει πρεμιέρα στο Canal+ αυτό το Σαββατοκύριακο, στην Πολωνία και μετά στην Πορτογαλία, ενώ είναι πολλές άλλες οι χώρες σε όλο τον κόσμο που θα αρχίσουν να δείχνουν την εκπομπή.

Αυτό που κάναμε με το «Passport Properties», είναι ότι θέλαμε να δημιουργήσουμε μια εκπομπή που όχι μόνο θα παρουσιάζει εντυπωσιακά ακίνητα, αλλά και την κουλτούρα και τους ανθρώπους. Τι υπάρχει έξω από τους τοίχους αυτών των όμορφων σπιτιών σε όλο τον κόσμο. Για μένα, έχει να κάνει με την αυθεντική αφήγηση ιστοριών. Και επειδή αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα είναι η τηλεόραση που ασχολείται με το real estate να έχει γίνει πολύ «στημένη», εμάς δεν είναι αυτό το θέμα της εκπομπής.

Είναι περισσότερο μια πολιτιστική εκπομπή, όπου χρησιμοποιούμε το real estate και τα ακίνητα, ως έναν «φακό» για να δούμε τους ανθρώπους και τις κοινότητες. Οπότε, είμαστε πραγματικά χαρούμενοι γι’ αυτό που παρουσιάζουμε… Κάναμε γυρίσματα σε Βόρεια Αφρική, Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κροατία, Σαρδηνία, Φλωρεντία, Απουλία… και επίσης Γαλλία και συγκεκριμένα στη νότια Γαλλία. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη σεζόν, εννέα επεισόδια, και τώρα είμαστε στη διαδικασία των συζητήσεων για την προετοιμασία της δεύτερης σεζόν.

Έχετε περάσει την καριέρα σας συμβουλεύοντας άτομα εξαιρετικά υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Πρώτα στη Wall Street και τώρα στο luxury real estate. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες αλλαγές που βλέπετε σήμερα στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί επιλέγουν πού θα ζήσουν, πού θα επενδύσουν και πού θα χτίσουν τη ζωή τους;

Ξέρετε, η απόκτηση μιας δεύτερης και τρίτης κατοικίας κάπου εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, κάπου στον κόσμο, γίνεται όλο και πιο συχνή για άτομα εξαιρετικά υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τα ακίνητα, έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής που θέλουν, όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για τις οικογένειές τους. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, οι οικογένειες εξαιρετικά υψηλής οικονομικής επιφάνειας, αγοράζουν ακίνητα σε κοινότητες όπου υπάρχει κουλτούρα και ιστορία. Και νομίζω ότι προς τα εκεί πηγαίνει η αγορά. Δεν έχει να κάνει πλέον μόνο με το σπίτι, αλλά με το τι υπάρχει έξω από τους τοίχους. Πού θέλεις να περάσεις αυτόν τον ποιοτικό χρόνο…

Φέτος το Συνέδριο της «Forbes Global Properties» πραγματοποιείται στην Κέρκυρα. Τι σημαίνει για εσάς η επιλογή της Ελλάδας ως διοργανώτριας χώρας και τον ρόλο της γύρω από το luxury real estate;

Βρίσκομαι εδώ στην Κέρκυρα, στην Ελλάδα, για πρώτη φορά και πρέπει να πω ότι είναι ένα απολύτως απίστευτο μέρος. Είναι εκπληκτικά όμορφο. Και επιπλέον, τα ακίνητα είναι απίστευτα. Ξέρετε, υπάρχουν και σύγχρονες κατασκευές και ιστορικά σπίτια με πρόσβαση στο Ιόνιο Πέλαγος… Υπάρχουν υπέροχες χώρες γύρω από την Ελλάδα για να επισκεφθείς. Αλλά η Ελλάδα ως βάση για κάποιον που σκέφτεται μια δεύτερη και τρίτη κατοικία, είναι προφανές ότι θα έπρεπε να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του. Επειδή είναι πανέμορφη.

Αν ένας από τους διεθνείς πελάτες σας ρωτούσε αν η Ελλάδα αξίζει μια θέση στο επενδυτικό του ραντάρ για την επόμενη δεκαετία, ποια θα ήταν η απάντησή σας;

Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να βρίσκεται στο ραντάρ όλων για μια πιθανή αγορά δεύτερης ή τρίτης κατοικίας. Πιστεύω ότι υπάρχει τεράστια αξία εδώ, και ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένα όμορφο μέρος για να επισκεφθεί κανείς. Το να έχεις ένα σπίτι εδώ ως επένδυση, νομίζω ότι μέσα στα επόμενα 10 χρόνια θα είναι μια έξυπνη επιλογή όχι μόνο για τον τρόπο ζωής, αλλά και για την υπεραξία αυτής της επένδυσης.