Πέρασε στα… Ψιλά και μάλιστα ωσάν να αγνοήθηκε από τα ΜΜΕ. Και όμως. Πρόκειται για μία υπόθεση που αφορά άμεσα τη δημοσιογραφία. Ο συνάδελφος Γιώργος Κουβαράς και το site ιefimerida, αναγκάστηκαν να προβούν σε δήλωση αποκατάστασης του ονόματος και της τιμής της δικαστικού Ελένης Τουλουπάκη για την υπόθεση Novartis. Διαβάζουμε:

«Δήλωση αποκατάστασης του Γεωργίου Κουβαρά και του iefimerida προς την κυρία Ελένη Τουλουπάκη

02/10/2025 13:08

Ο Γεώργιος Κουβαράς δηλώνω ότι ανακαλώ πλήρως, ρητώς και ευθέως όλους ανεξαιρέτως τους ισχυρισμούς μου, οι οποίοι περιέχονται στο από 15.09.2025 άρθρο μου στην ηλεκτρονική εφημερίδα «iefimerida.gr» και αφορούν την κυρία Ελένη Τουλουπάκη.

Οι εν λόγω ισχυρισμοί μου ήταν καθ’ ολοκληρίαν αβάσιμοι, ανακριβείς, αλλά και βαρύτατα προσβλητικοί της τιμής, της υπόληψης, και της θεσμικής υπόστασης της κυρίας Ελένης Τουλουπάκη.

Προέβην στην προβολή των εν λόγω ισχυρισμών μου ενεργώντας κατά κατάχρηση της δημοσιογραφικής μου ιδιότητας και του αναγνωστικού μου κοινού και στην πράξη έβλαψα την κυρία Ελένη Τουλουπάκη, διασπείροντας αμφιβολίες αναφορικά με την ηθική και υπηρεσιακή της ακεραιότητα, καίτοι οι επίμαχοι ισχυρισμοί μου ήταν αβάσιμοι, ανακριβείς και βλαπτικοί για την τιμή και την υπόληψή της.

Η μοναδική και απόλυτη αλήθεια είναι ότι η κυρία Ελένη Τουλουπάκη έχει ομοφώνως και αμετακλήτως αθωωθεί από το Ανώτατο συνταγματικά Δικαστήριο της Χώρας, ήτοι από το κατ’ άρθρον 86 παρ. 4 του Συντάγματος και 12 παρ. 1-3 του Ν. 3126/2003 Ειδικό Δικαστήριο δια του υπ’ αριθμ. 25/2022 Βουλεύματος του για άπασες τις σε βάρος της αποδιδόμενες κατηγορίες σχετικά με την υπόθεση Novartis, συμπεριλαμβανομένης της αναφερόμενης στο επίμαχο δημοσίευμα κατηγορίας της κατάχρησης εξουσίας. Η εν λόγω απόφαση αποτελεί προϊόν της ανεξάρτητης, αδέσμευτης, και πλήρως απροσωπόληπτης κρίσης του Ειδικού Δικαστηρίου, το οποίο κατόπιν διεξοδικής μελέτης της σχετικής ποινικής δικογραφίας κατέληξε στο βέβαιο συμπέρασμα ότι η κυρία Ελένη Τουλουπάκη κατά την διερεύνηση της υπόθεσης Νovartis εκτέλεσε τα εισαγγελικά της καθήκοντα με υπευθυνότητα και αμεροληψία, και ουδέποτε συμμετείχε, άμεσα ή έμμεσα, στην ενορχήστρωση οποιασδήποτε σκευωρίας σε βάρος πολιτικών προσώπων.

Ζητώ ευθέως συγνώμη για την εν λόγω προσβολή της τιμής και της υπόληψης της κυρίας Ελένης Τουλουπάκη, δεσμεύομαι δε ανεπιφύλακτα και διαβεβαιώνω ότι στο μέλλον θα απέχω από ανάλογες ενέργειες.

Επιπλέον, το iefimerida και ο Χρήστος Ράπτης δηλώνουμε ότι αναγνωρίζουμε ότι οι ισχυρισμοί του Γεωργίου Κουβαρά, που προβλήθηκαν στο προειρημένο άρθρο του iefimerida, είναι απολύτως αβάσιμοι και ανακριβείς, καθώς και ότι έπληξαν την τιμή και την υπόληψή της κας Ελένης Τουλουπάκη και μείωσαν την προσωπικότητά της».