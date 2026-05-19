16 Μαΐου 2026, ημέρα Σάββατο.

Η ραστώνη τού «week-end» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη,

ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος τής χώρας είναι αίθριος,

αλλά ξάφνου ένας κεραυνός διακόπτει την ουράνια και την επίγεια γαλήνη.

Στεντόρειοι τελάληδες ξεχύνονται σε ολάκερη την Ελληνική Επικράτεια,

το σοκαριστικό νέο διαδίδεται από στόμα σε στόμα, από σπίτι σε σπίτι,

από κανάλι σε κανάλι, από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα..:

«Ο Μπρούνο Τσερέλα και η Αθηνά Οικονομάκου παντρεύτηκαν μυστικά στην Πλάκα.».

ΣΟΚ.

Όπως η αξεπέραστη θεουλίτσα ιδιοκτήτρια πρακτορείου στη Θεσσαλονίκη,

που πριν από δεκαπέντε χρόνια ήρθε αντιμέτωπη με έναν κακοποιό

και όταν τής είπε -έχοντας προτεταμένο το όπλο- τη λέξη «Ληστεία.»,

εκείνη τού απηύθυνε την επική ρητορική ερώτηση «Πλάκα με κάνεις;»,

αυτή ακριβώς ήταν κι η δική μας αυθόρμητη αντίδραση

άμα τω ακούσματι τής συνταρακτικής είδησης.

Παντρεύτηκε μυστικά η Αθηνά μας; Πλάκα με κάνεις;

Παντρεύτηκε μυστικά η Αθηνά μας, και μάλιστα, στην Πλάκα; Πλάκα με κάνεις;

Βρε, μπας και η Αθηνά μας δεν παντρεύτηκε στην Πλάκα, αλλά παντρεύτηκε για πλάκα;

Σύσσωμο το Έθνος έκανε απέλπιδες προσπάθειες να συνέλθει από το απροσδόκητο μαντάτο,

όμως η Οργή έπαιρνε πια διαστάσεις ντόμινο και εξαπλωνόταν παντού στη χώρα.

Η «Έσχατη Προδοσία» δεν ημπορούσε να περάσει έτσι…

…

Η «Instagrammer τής καρδιάς μας» είχε διαπράξει ασυγχώρητο ανοσιούργημα

κι από ’κεί που ο «Μύλος τής Κλειδαρότρυπας» κινούταν διαρκώς με το «νερό» τής Αθηνάς,

τώρα εξαναγκαζόταν σε βίαιη αναστολή τής λειτουργίας του.

Ούτε μία ενημέρωση;

Ούτε μία πληροφορία;

Ούτε μία φωτογραφία;

Ούτε μία ανάρτηση;

Αθηνά Οικονομάκου, με ποιο δικαίωμα;

…

Σε χρόνο dt,

ο διαδικτυακός λογαριασμός τής Αθηνάς κατακλύσθηκε από σχόλια εξαγριωμένων πολιτών,

που πλέον συνειδητοποιούσαν με τον πιο οδυνηρό τρόπο

ότι πίσω από την (επιτηδευμένη) Καταδεκτικότητα κρυβόταν ο Σνομπισμός

και πίσω από την (επιτηδευμένη) Μοιρασιά κρυβόταν ο Φαταουλισμός.

Αναποφεύκτως, οι ύβρεις και οι απειλές ήταν τώρα μονόδρομος,

αφού ο θηλυκός «Ιούδας» έπρεπε να τιμωρηθεί για το «Άγος τής Ιδιωτικότητας».

…

Η στήλη, λοιπόν, και εγώ προσωπικώς που γράφω τη στήλη,

με αίσθημα ευθύνης προς την Ενημέρωση και προς το Δημοσιογραφικό Καθήκον,

σάς αποκαλύπτουμε ευθύς αμέσως έναν χαρακτηριστικό διάλογο

που διημείφθη μεταξύ τής Αθηνάς και μιας αφιονισμένης θαυμάστριάς της,

η οποία έχει το ευφάνταστο username «Στοκερού Σουρικάτα»

και έκανε δριμεία επίθεση στην πασίγνωστη κι άκρως επιτυχημένη

ηθοποιό/μοντέλο/επιχειρηματία/instagrammer/influencer,

που έχει αποδείξει αναρίθμητες φορές ότι διαθέτει το «άγγιγμα τού Μίδα»

(διόλου τυχαίως, ο «Κόσμος των Ψηλέων», η Καλαθοσφαίριση,

έχει ένα αυτοσαρκαστικό «inside joke» που λέει ότι

«Η Οικονομάκου, μπασκετμπολίστα πιάνει, Τσερέλα γίνεται…»).

Ιδού ο επίμαχος διάλογος,

όπου -ομολογουμένως- στην αρχή η διάσημη συμπατριώτισσά μας επιδεικνύει ψυχραιμία,

όμως σύντομα παρασύρεται στη δίνη των λεκτικών διαξιφισμών.

Απολαύστε ανεύθυνα…

















Και οι νοούντες νοήτωσαν…

Ο Μυθομανής