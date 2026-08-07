Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ΣΚΑΪ γνωστοποιεί τη λύση της συνεργασίας του με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 7 Αυγούστου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κοινή συναινέσει και οφείλεται σε προσωπικούς λόγους του κ. Δημητριάδη.

Ο κύκλος αυτός κλείνει μέσα σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης, με το Διοικητικό Συμβούλιο να εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για τη συνολική προσφορά του κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Όμιλο.

Οι δύο πλευρές διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας μελλοντικής συνεργασίας υπό διαφορετικό σχήμα.