Μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για την ΕΡΤ και τη διεθνή της παρουσία αποτελεί η ομόφωνη εκλογή του προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, στο Executive Board της European Broadcasting Union (EBU), του ανώτατου διοικητικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

Η εκλογή αυτή συνιστά έμπρακτη αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει η ΕΡΤ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και επιβεβαιώνει την ενισχυμένη θέση και αξιοπιστία της στον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό χώρο.

Η European Broadcasting Union (EBU) αποτελεί τη μεγαλύτερη συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών παγκοσμίως, εκπροσωπώντας 113 δημόσιους φορείς μέσων ενημέρωσης από 56 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, καθώς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας.

Η συμμετοχή της ΕΡΤ στο Executive Board ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα της χώρας μας να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση των εξελίξεων στον ευρωπαϊκό ραδιοτηλεοπτικό χάρτη, να μεταφέρει τις θέσεις και τις προτεραιότητές της στα ανώτατα κέντρα λήψης αποφάσεων και να διευρύνει τις ευκαιρίες διεθνούς συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών.

Στην τοποθέτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της EBU, ο πρόεδρος της ΕΡΤ υπογράμμισε ότι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης πηγάζει από τη συλλογική δράση των μελών της απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, στον μετασχηματισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος, στην εξάπλωση της παραπληροφόρησης, στις οικονομικές και κανονιστικές πιέσεις, καθώς και στις αυξανόμενες δυσκολίες ελεύθερης πρόσβασης σε σημαντικό περιεχόμενο, όπως τα αθλητικά δικαιώματα, λόγω της ενίσχυσης των παγκόσμιων ψηφιακών πλατφορμών.