Το επεισόδιο που σημειώθηκε στα δημοσιογραφικά του γηπέδου της Τούμπας την Κυριακή (16/03), κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός, καταδίκασε ο ΠΣΑΤ.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου, μέσω ανακοίνωσής του, εξέφρασε την έντονη αντίδρασή του για όσα συνέβησαν, τονίζοντας πως τέτοιου είδους περιστατικά δεν έχουν θέση στους αθλητικούς χώρους. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστούν οι συνθήκες ώστε οι δημοσιογράφοι να μπορούν να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους.

