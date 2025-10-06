Ο Οιωνός είναι λέξη-έννοια που προέρχεται από την Αρχαιότητα,

καθώς οι πρόγονοί μας χρησιμοποιούσαν τον συγκεκριμένο προσδιορισμό

για τα αρπακτικά πτηνά που απετελούσαν αντικείμενα παρατήρησης από τούς μάντεις·

ως εκ τούτου, αναλόγως με το πέταγμα και με τις κραυγές των ορνέων,

υπήρχαν και οι προβλέψεις των -κατ’ ευφημισμόν ειδικών- για τα μελλούμενα.

Έκτοτε,

ως «οιωνός» θεωρείται κάθε λεπτομέρεια που παράγει σημειολογίες

και βάσει των κατοπινών εξελίξεων ανάγεται σε «προφητεία».

…

Κατά τη διάρκεια τού καλοκαιριού είχε ξεκινήσει και προ-αναγγελλόταν διθυραμβικώς

η επιστροφή τής Τατιάνας Στεφανίδου στο «γυαλί»,

η πολυσυζητημένη και αμφιλεγόμενη παρουσιάστρια

είχε μείνει εκτός δράσης για μία ολόκληρη σεζόν,

η επάνοδος ήταν επιβεβλημένη καθώς η Τηλεόραση απαγορεύει τη μακρά αποχή,

το τρέϊλερ τού «Power Talk» έπαιζε ξανά και ξανά στο πρόγραμμα τού «Σκάϊ».

Φευ· κόντρα στις μεγάλες προσδοκίες που έφερνε η επερχόμενη επάνοδος,

υπήρχε ένα δυσοίωνο μήνυμα που δεν άφηνε περιθώριο για αισιοδοξία.

Όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά το σποτάκι τής φιλόδοξης κοινωνικής εκπομπής,

διεπιστώσαμε ότι η «μαντάμ Τάτι» παρέμενε δέσμια τής χρόνιας εμμονής

να θέλει να επιβεβαιώνεται από το θλιβερό μικροαστικό συμπλήρωμα που λέγεται «Κοινό»,

εξ ου και υπήρχε η σχετική προσομοίωση στη διαφήμιση.

Εκεί ακριβώς, λοιπόν,

είδαμε ανάμεσα στα «βοηθητικά πρόσωπα»

έναν άνδρα που είναι «φτυστός» με τον (τότε) προπονητή τού Π.Α.Ο.,

τον παταγωδώς αποτυχημένο και τώρα πια αποπεμφθέντα Ρουΐ Βιτόρια.

Είναι τόσο εντυπωσιακή η ομοιότητα, μάλιστα,

που προς στιγμήν έμπαινες στη διαδικασία να σκεφτείς

μήπως επρόκειτο για «φιλική συμμετοχή»,

καθώς ο ιδιοκτήτης τού καναλιού είναι συνάμα μεγαλομέτοχος τoύ Παναθηναϊκού.

Εν τέλει, ο Πορτογάλος προπονητής είδε την πόρτα τής εξόδου στις 15 Σεπτεμβρίου,

ενώ το περιβόητο «Power Talk» -το οποίο έκανε πρεμιέρα την 1η Σεπτεμβρίου-

έριξε αυλαία μέσω επίσημης ανακοίνωσης την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Και το μόνο που απέμεινε, είναι ο ανίκητος οιωνός που είχε προ-αναγγείλει την Ήττα.

Με «Βιτόρια» δεν τάτησε κανείς.



Σαν δυο σταγόνες «κοινό».

μ.Γ.