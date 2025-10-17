Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

«Όχι» στην υποβάθμιση της Ελληνικής Υπηρεσίας του τηλεοπτικού σταθμού «Euronews», λέει η ΕΣΗΕΑ, καταγράφοντας την πορεία τεσσάρων ετών συρρίκνωσης του ελληνικού τμήματος του καναλιού, η οποία φαίνεται ότι συνεχίζεται, παρά την αυξημένη χρηματοδότηση που εξασφάλισε το «Euronews» για την επόμενη χρονιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα καλεί τη διοίκηση της ΕΡΤ να επανεξετάσει την απόφαση διακοπής της συνεργασίας της με το «Euronews».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ έχει ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει την υποβάθμιση της Ελληνικής Υπηρεσίας του τηλεοπτικού σταθμού «Euronews», τέσσερα χρόνια μετά τη δραματική συρρίκνωσή της και την προηγηθείσα απόπειρα για οριστικό κλείσιμό της.

Οι εναπομείναντες συνάδελφοι ενημερώθηκαν ότι από τους δώδεκα δημοσιογράφους οι δύο είτε θα απολυθούν, είτε θα πρέπει να περάσουν από διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου να εργαστούν για το Γραφείο των Βρυξελλών, γεγονός που αποδυναμώνει περαιτέρω την ήδη αποδεκατισμένη υπηρεσία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τη διακοπή της συνεργασίας της συναδέλφου Μαρίας Ψαρά που εργαζόταν στον Τ/Σ από το 2016, με έδρα τις Βρυξέλλες. Το γεγονός προκαλεί έντονο προβληματισμό καθώς η ελληνική υπηρεσία έμεινε για πρώτη φορά από την ίδρυσή της – το 2012- χωρίς ελληνική δημοσιογραφική παρουσία στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λίγους μήνες μάλιστα πριν από την έναρξη της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Κύπρο και ενώ το δεύτερο εξάμηνο του 2027 θα ακολουθήσει η Ελλάδα.

Σημειώνουμε, ότι η απόφαση για περαιτέρω συρρίκνωση γνωστοποιήθηκε στα γραφεία της Αθήνας αμέσως μετά την αυξημένη χρηματοδότηση που εξασφάλισε το «Euronews» για την επόμενη χρονιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ΕΣΗΕΑ συμπαρίσταται στους συναδέλφους, όπως έκανε και πριν από τέσσερα χρόνια, όταν κατάφερε να αναστείλει την προσπάθεια του «Euronews» να καταργήσει την ελληνική γλώσσα από το πρόγραμμά του. Ζητεί την άμεση ματαίωση της νέας συρρίκνωσης, η οποία οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθμιση της ελληνικής υπηρεσίας και καλεί τη διοίκηση της ΕΡΤ να επανεξετάσει την απόφαση διακοπής της συνεργασίας της με το «Euronews» την οποία επικαλείται η κεντρική διοίκηση στην προσπάθεια επιβολής των σχεδίων της».

Πηγή: ΕΣΗΕΑ