Η ΕΡΤ ανακοίνωσε τα ονόματα των νέων γενικών διευθυντών που αναλαμβάνουν τους τομείς της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Πρόκειται για τον Δημήτρη Τρέχα, ο οποίος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης, και τον Τάσο Ρωσόπουλο, που τοποθετείται επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας.

Ο Δημήτρης Τρέχας αναλαμβάνει την τηλεόραση

Ο Δημήτρης Τρέχας διαθέτει προηγούμενη εμπειρία στην ΕΡΤ, έχοντας αναλάβει στο παρελθόν την ΕΡΤ World, καθώς και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με επίκεντρο τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό.

Έχει περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης με αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διετέλεσε διευθυντής της ΕΡΤ World, με αρμοδιότητα τη στρατηγική διεθνούς διανομής του περιεχομένου της ΕΡΤ και τη δημιουργία συνεργασιών με διεθνείς πλατφόρμες. Κατά τη θητεία του, δρομολόγησε την ανάπτυξη της διεθνούς εκδοχής του ERTFLIX, συντόνισε την ανανέωση της ταυτότητας της ΕΡΤ World και εργάστηκε για την αναβάθμιση της διαδικτυακής παρουσίας της ΕΡΤ για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Ο Τάσος Ρωσόπουλος στη Γενική Διεύθυνση Ραδιοφωνίας

Τη διεύθυνση του ραδιοφωνικού τομέα αναλαμβάνει ο συνθέτης Τάσος Ρωσόπουλος, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε την ευθύνη του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ.

Είναι συνθέτης λόγιας μουσικής με αναθέσεις έργων από μεγάλους φορείς και πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την οργάνωση του Τρίτου Προγράμματος, των Μουσικών Συνόλων και της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ. Έχει συνθέσει και ενορχηστρώσει πρωτότυπη μουσική για μεγάλες ορχήστρες, όπερα, μουσική δωματίου, θέατρο και κινηματογράφο, ενώ διετέλεσε επιμελητής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Masterclasses & Residencies συνθετών». Ακόμη, έχει θητεύσει σε σημαντικές θέσεις στην ΕΡΤ. Μεταξύ άλλων, υπήρξε προϊστάμενος υποδιεύθυνσης Τρίτου Προγράμματος, προϊστάμενος διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων, ειδικός σύμβουλος διευθύνοντος συμβούλου και μέλος της επιτροπής συντονισμού του Τρίτου Προγράμματος.