Ανέβηκε στη «Διαύγεια» ο κατάλογος με τις κρατικές επιδοτήσεις που θα δοθούν φέτος στις εφημερίδες.

Πρόκειται για το Πρόγραμμα Μηχανισμού Χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης πανελλαδικών εφημερίδων, περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων καθώς και επιχειρήσεων περιοδικού τύπου.

Αναλυτικά τα ποσά:

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 506.547

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 435.085

ΤΑ ΝΕΑ 345.826

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 300.000

LIFO 273.548

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 270.000

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 250.000

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 237.635

DOCUMENTO 221.136

ΤΟ ΒΗΜΑ 219.770

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 198.305

ATHENS VOICE 163.917

ΛΟΓΟΣ 155.983

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 153.398

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 150.000

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 142.917

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 140.319

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 135.061

ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ 125.932

LIVE SPORT 119.305

ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 105.568

AGRENDA 97.686

ΓFormat 95.490

ΜΕΤΟΧΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 93.564

AXIA 85.416

ONE VOICE 78.468

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 72.611

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 59.469

Η ΕΠΟΧΗ 51.306

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 50.000

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 50.000

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 48.715

PLUS 38.274

LIVE SPORT ΔΕΥΤΕΡΑΣ 36.605

ON TIME 30.000

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 21.404

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 14.885

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 12.125