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Ανέβηκε στη «Διαύγεια» ο κατάλογος με τις κρατικές επιδοτήσεις που θα δοθούν φέτος στις εφημερίδες.
Πρόκειται για το Πρόγραμμα Μηχανισμού Χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης πανελλαδικών εφημερίδων, περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων καθώς και επιχειρήσεων περιοδικού τύπου.
Αναλυτικά τα ποσά:
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 506.547
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 435.085
ΤΑ ΝΕΑ 345.826
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 300.000
LIFO 273.548
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 270.000
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 250.000
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 237.635
DOCUMENTO 221.136
ΤΟ ΒΗΜΑ 219.770
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 198.305
ATHENS VOICE 163.917
ΛΟΓΟΣ 155.983
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 153.398
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 150.000
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 142.917
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 140.319
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 135.061
ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ 125.932
LIVE SPORT 119.305
ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 105.568
AGRENDA 97.686
ΓFormat 95.490
ΜΕΤΟΧΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 93.564
AXIA 85.416
ONE VOICE 78.468
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 72.611
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 59.469
Η ΕΠΟΧΗ 51.306
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 50.000
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 50.000
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 48.715
PLUS 38.274
LIVE SPORT ΔΕΥΤΕΡΑΣ 36.605
ON TIME 30.000
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 21.404
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 14.885
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 12.125