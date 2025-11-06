Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Μπροστά σε ένα απρόοπτο βρέθηκε η Αφροδίτη Λατινοπούλου την ώρα που βρισκόταν καλεσμένη σε τηλεοπτική εκπομπή. Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» μιλούσε για το μεταναστευτικό ζήτημα, όταν μια φωνή μέσα από το πλατό τη διέκοψε.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο απόσπασμα που ακολουθεί, την ώρα που η κα Λατινοπούλου έλεγε: «Απορώ γιατί δεν παίρνουν τα πράγματά τους να πάνε στο(;)… Καμπούλ», ακούστηκε ξαφνικά μια εκτός πλάνου φωνή να λέει τη λέξη «αυνανιστής».

Το περιστατικό, που σημειώθηκε σε εκπομπή του One Channel, αιφνιδίασε τόσο την ίδια, όσο και τον παρουσιαστή, Σταμάτη Ζαχαρό, οι οποίοι για λίγα δευτερόλεπτα «πάγωσαν».

Ο παρουσιαστής ακούγεται να ρωτά: «Τι έγινε;», ενώ η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε με χιουμοριστική διάθεση, λέγοντας: «Προφανώς κάποιος που διαφωνεί με αυτά που λέω, ενδεχομένως».

Δείτε το συμβάν και παρακάτω, μετά το 15:28: