Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη
Μπροστά σε ένα απρόοπτο βρέθηκε η Αφροδίτη Λατινοπούλου την ώρα που βρισκόταν καλεσμένη σε τηλεοπτική εκπομπή. Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» μιλούσε για το μεταναστευτικό ζήτημα, όταν μια φωνή μέσα από το πλατό τη διέκοψε.
Όπως μπορείτε να δείτε και στο απόσπασμα που ακολουθεί, την ώρα που η κα Λατινοπούλου έλεγε: «Απορώ γιατί δεν παίρνουν τα πράγματά τους να πάνε στο(;)… Καμπούλ», ακούστηκε ξαφνικά μια εκτός πλάνου φωνή να λέει τη λέξη «αυνανιστής».
Ορκίζομαι, δεν έχω πειράξει τίποτα pic.twitter.com/SwqJbIKXWS
— Βαγγεληηηηηηηη!! (@eVaN_GiAn) November 5, 2025
Το περιστατικό, που σημειώθηκε σε εκπομπή του One Channel, αιφνιδίασε τόσο την ίδια, όσο και τον παρουσιαστή, Σταμάτη Ζαχαρό, οι οποίοι για λίγα δευτερόλεπτα «πάγωσαν».
Ο παρουσιαστής ακούγεται να ρωτά: «Τι έγινε;», ενώ η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε με χιουμοριστική διάθεση, λέγοντας: «Προφανώς κάποιος που διαφωνεί με αυτά που λέω, ενδεχομένως».