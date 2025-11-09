Ο Γενικός Διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, και η Διευθύνουσα Σύμβουλος των Ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, παραιτήθηκαν έπειτα από επικρίσεις ότι ένα ντοκιμαντέρ της εκπομπής BBC Panorama παραπλάνησε τους θεατές, καθώς αλλοίωσε —μέσω μοντάζ— μια ομιλία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτή είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση, και παραμένω πολύ ευγνώμων προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την αταλάντευτη και ομόφωνη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσφατων ημερών», δήλωσε ο Τιμ Ντέιβι σε ανακοίνωσή του.

«Έχω σκεφτεί πολύ τις έντονες προσωπικές και επαγγελματικές απαιτήσεις που συνεπάγεται η διαχείριση αυτού του ρόλου επί πολλά χρόνια σε αυτούς τους τεταμένους καιρούς, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι θέλω να δώσω στον διάδοχό μου χρόνο να συμβάλει στον σχεδιασμό των προγραμμάτων του χάρτη που θα αναλάβει να υλοποιήσει».

Σύμφωνα με διαρροή εσωτερικού σημειώματος, το πρόγραμμα μοντάρισε δύο τμήματα της ομιλίας του Τραμπ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ενθάρρυνε τις ταραχές στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021. Η αποκάλυψη πυροδότησε αμέσως κριτική για τα πρότυπα επιμέλειας και ελέγχου του ειδησεογραφικού περιεχομένου του οργανισμού.

Η θητεία του Ντέιβι, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020 και ήταν η δεύτερη του ως γενικός διευθυντής, σημαδεύτηκε από έντονες αντιπαραθέσεις. Οι παραιτήσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε εσωτερική έρευνα για τα πρότυπα παραγωγής και την ακεραιότητα του δημοσιογραφικού έργου, καθώς και σε πιθανές εξωτερικές διαδικασίες λογοδοσίας.

Η υπόθεση θέτει ευρύτερα ερωτήματα για την εμπιστοσύνη του κοινού στα μέσα και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται ευαίσθητες διεθνείς ειδήσεις από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.

Οι επικρίσεις του Τραμπ κατά του BBC

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του, αναφερόμενοι στο BBC, έχουν κατηγορήσει τους Βρετανούς φορολογούμενους ότι «αναγκάζονται να πληρώσουν τον λογαριασμό για μια αριστερή μηχανή προπαγάνδας».

Η Καρολίν Λίβιτ, εκπρόσωπος του Προέδρου, δήλωσε στην Telegraph:

«Αυτό το σκόπιμα ανέντιμο, επιλεκτικά επεξεργασμένο κλιπ από το BBC, αποτελεί περαιτέρω απόδειξη ότι πρόκειται για ολοκληρωτικές, 100% ψευδείς ειδήσεις, που δεν θα έπρεπε πλέον να αξίζουν τον χρόνο στις τηλεοπτικές οθόνες των σπουδαίων ανθρώπων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κάθε φορά που ταξιδεύω στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον Πρόεδρο Τραμπ, και αναγκάζομαι να παρακολουθώ το BBC στα δωμάτια του ξενοδοχείου μας, μου καταστρέφει τη μέρα ακούγοντας την κραυγαλέα προπαγάνδα και τα ψέματά τους για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και όλα όσα κάνει για να κάνει την Αμερική καλύτερη και τον κόσμο ασφαλέστερο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ κατηγόρησε επίσης το BBC ως «εξίσου ανέντιμο και γεμάτο ανοησίες», όσο και ορισμένοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί στην Αμερική.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ – lbc.co.uk