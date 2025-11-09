Ο Γενικός Διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, και η Διευθύνουσα Σύμβουλος των Ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, παραιτήθηκαν έπειτα από επικρίσεις ότι ένα ντοκιμαντέρ της εκπομπής BBC Panorama παραπλάνησε τους θεατές, καθώς αλλοίωσε —μέσω μοντάζ— μια ομιλία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτή είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση, και παραμένω πολύ ευγνώμων προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την αταλάντευτη και ομόφωνη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσφατων ημερών», δήλωσε ο Τιμ Ντέιβι σε ανακοίνωσή του.

«Έχω σκεφτεί πολύ τις έντονες προσωπικές και επαγγελματικές απαιτήσεις που συνεπάγεται η διαχείριση αυτού του ρόλου επί πολλά χρόνια σε αυτούς τους τεταμένους καιρούς, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι θέλω να δώσω στον διάδοχό μου χρόνο να συμβάλει στον σχεδιασμό των προγραμμάτων του χάρτη που θα αναλάβει να υλοποιήσει».

