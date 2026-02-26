Πέθανε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη, σε ηλικία 56 ετών, που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία και το Κοινοβουλευτικό Ρεπορτάζ στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για περίπου 20 χρόνια.

«Ένας δικός μας άνθρωπος, η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη, «έφυγε» ξαφνικά, χθες το απόγευμα, βυθίζοντας στη θλίψη όλους τους συναδέλφους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ», γράφει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων στον αποχαιαρετισμό του.

Η Αντιγόνη Πανέλλη ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της καριέρα από την ΕΡΤ, όπου έκανε ιστορική έρευνα και ρεπορτάζ.

Στην πορεία της εργάστηκε στις εφημερίδες «Ελεύθερος», «Ακρόπολη», «Βραδυνή», στο υπουργείο Τύπου, στον ραδιοφωνικό σταθμό Δίαυλος 10, στο CNN Greece και σε πλήθος περιοδικών και εντύπων.

Η Αντιγόνη, μεταξύ άλλων, έχει βραβευθεί με το Βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης» από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση, για την προσφορά της στο Κοινοβουλευτικό Ρεπορτάζ και αφήνει πίσω της ένα πλούσιο δημοσιογραφικό έργο.