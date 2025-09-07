Τα ξημερώματα της Κυριακής (7/9) πέθανε η φωτορεπόρτερ του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Μαρία Μαρόγιαννη.

Η Μαρία Μαρόγιαννη γεννήθηκε το 1973 και υπήρξε για όλους το χαμογελαστό κορίτσι και η άψογη επαγγελματίας, που νοιαζόταν τόσο για το επάγγελμά της όσο και για όλους τους συναδέλφους της, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Η Μαρία σπούδασε στη σχολή φωτογραφίας ESP. Εργάστηκε ως ενεργή φωτορεπόρτερ για το ΑΠΕ από το 1996 -καλύπτοντας και μεγάλες δημοσιογραφικές αποστολές στο εξωτερικό- μέχρι τις 20 Απριλίου του 2012, ενώ μετά συνέχισε μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής της ως photo-editor στον τομέα φωτορεπορτάζ και βίντεο του Πρακτορείου.

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι στο ΑΠΕ – ΜΠΕ εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στους οικείους της.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος αποχαιρετά την Μαρία Μαρόγιαννη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Μαρία Μαρόγιαννη έκανε τα πρώτα της βήματα το 1995 στο Πρακτορείο Eurokinissi φωτογραφίζοντας τα πολιτικά και κοινωνικά τεκταινόμενα σε Ελλάδα και εξωτερικό, και στη συνέχεια υπήρξε ένα από τα πρώτα μέλη του φωτογραφικού τμήματος του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

«Υπήρξε δίπλα μας στους δρόμους, στις πολιτικές συναντήσεις, στην ειδησεογραφία, με το ήθος, την ευαισθησία και την αγάπη της για το φωτορεπορτάζ να την ξεχωρίζει. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια τους οικείους και τους συναδέλφους της», αναφέρει η ανακοίνωση.