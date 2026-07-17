Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, η παρουσιάστρια Νάκυ Αγάθου. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νάκυ Αγάθου ήταν μια από τις πρώτες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης, ήταν στην ΕΡΤ από το 1967 ως το 1988.

Ο χορευτής, Τάκης Σαγιώρ αποχαιρέτησε την μεγάλη παρουσιάστρια και φίλη του με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Είμαι συντετριμμένος!!!! έφυγε απο τον μάταιο τούτο κόσμο μια πραγματική ΚΥΡΙΑ μια απο τις καλύτερες παρουσιαστριες της κρατικής τηλεόρασης, μια μορφωμενη Αξιοπρεπής γυναικα ….συμμαθήτρια μου στην Κέρκυρα και μια ολόκληρη ζωή φίλη μου !!!! ΝΑΚΥ ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ….θα μου λείψεις πολύ!!», έγραψε ο Τάκης Σαγιώρ στην αποχαιρετιστήρια ανάρτηση.

Η ανάρτηση του Τάκη Σαγιώρ:

Ποια ήταν η Νάκυ Αγάθου

Η Νάκυ Αγάθου (Αικατερίνη Αγάθου – Μιχαλοπούλου) είναι από τις πρώτες τηλεπαρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης (1967 – 1988).

Ήταν εγγονή του Κερκυραίου βουλευτή Αχιλλέα Αγάθου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Στο νησί ξεκίνησε και τη σταδιοδρομία της στην εκφώνηση, το 1964 όταν δούλεψε ως παρουσιάστρια εκπομπών- εκφωνήτρια στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Κέρκυρας, του ΕΙΡ.

Βίντεο από την παρουσιάστρια της ΕΡΤ:

Από την Κέρκυρα μετακόμισε στην Αθήνα για να δουλέψει στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και το 1966 επελέγη για παρουσιάστρια του τηλεοπτικού προγράμματος που είχε μόλις ξεκινήσει. Η σταδιοδρομία της ως εκφωνήτρια – παρουσιάστρια της τηλεόρασης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα ορθοφωνίας σε δραματική σχολή προκειμένου να βελτιώσει την εκφορά του λόγου της, εξαφανίζοντας το χαρακτηριστικό κερκυραϊκό ιδίωμα. Το 1969 είχε γίνει ήδη αγαπημένη του τηλεοπτικού κοινού, όπως αποδείχθηκε και από τον διαγωνισμό που οργάνωσε η «Ελληνική Εταιρεία Προγραμμάτων Τηλεόρασης», στον οποίο η Αγάθου κατέκτησε την πρώτη θέση στην ψηφοφορία για την καλύτερη ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια.

Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρρυ Κλυνν.

Έκτοτε και μέχρι το 1988 όταν αποσύρθηκε από την παρουσίαση προγράμματος, ήταν πάντα μια από τις πιο δημοφιλείς και αγαπητές τηλεπαρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης με πλήθος προσωπικών θαυμαστών. Στις εκλογές του 1996 κατέβηκε υποψήφια με την Πολιτική Άνοιξη στην Α΄ Αθηνών λαμβάνοντας 1.137 ψήφους.