Έφυγε σήμερα 23 Ιουνίου από τη ζωή, σε ηλικία 77 ετών, ο διακεκριμένος δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης , μετά από προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η επαγγελματική του διαδρομή

Ο Γιάννης Αμανατίδης γεννήθηκε το 1949 στο Πρωτοχώρι Κοζάνης.

Αφού ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές και εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία, εισήλθε στον χώρο της δημοσιογραφίας το 1974 μέσω της εφημερίδας «ΒΡΑΔΥΝΗ», όπου απασχολήθηκε στην επιμέλεια ύλης και τη σελιδοποίηση του αθλητικού ρεπορτάζ.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, εργάστηκε στην ΕΡΤ, όπου κατά τη δεκαετία του ’80 υπηρέτησε ως Διευθυντής Ειδήσεων για αρκετά χρόνια. Επίσης, διετέλεσε Διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού «FLASH».

Η πορεία του συνεχίστηκε με τη συνεργασία του στις εφημερίδες «ΚΕΡΔΟΣ», «24 ΩΡΕΣ», «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ», «ΕΘΝΟΣ», «ΒΗΜΑ» και «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ». Επιπλέον, ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Σύνταξης στον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ» και Διευθυντή στην εφημερίδα «ΧΩΡΑ».

Ο Γιάννης Αμανατίδης ξεχώρισε σε όλη του την πορεία για την επαγγελματική του συνέπεια, το ήθος και την αφοσίωσή του στο λειτούργημα της ενημέρωσης.

Οι συνεργάτες του τον θυμούνται ως έναν άνθρωπο ευγενή, προσιτό, πάντα χαρούμενο και με έντονο το αίσθημα της συναδελφικότητας.

Το ύστατο χαίρε

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του εξαίρετου συναδέλφου, απευθύνοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του και ιδιαίτερα στη μοναχοκόρη του, Ξένια.

Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του, η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή του Γιάννη Αμανατίδη θα πραγματοποιηθούν σε στενό, κλειστό οικογενειακό κύκλο.