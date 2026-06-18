Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός, Ανδρέας Μαζαράκης, βυθίζοντας στη θλίψη τον δημοσιογραφικό κόσμο αλλά και όσους τον γνώριζαν.

Ο εκλιπών υπηρέτησε επί δεκαετίες τη δημοσιογραφία, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα τόσο στον έντυπο Τύπο όσο και στο ραδιόφωνο με την παρουσία του στον ΣΚΑΙ 100,4 να είναι αυτή που τον καθιέρωσε στον χώρο. Παράλληλα η εκπομπή «Ο Εξαρχείων» στα Παραπολιτικά 90,1 αποτέλεσε σημείο αναφοράς, συνδυάζοντας πολιτικό σχολιασμό, κοινωνικές παρατηρήσεις και προσωπικές αφηγήσεις.

Ο Ανδρέας Μαζαράκης, γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του Εμφυλίου και τέλειωσε το 5ο Γυμνάσιο στα Εξάρχεια. Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ, στο Οικονομικό Τμήμα, από όπου αποφοίτησε το 1974, ενώ συνέχισε τις σπουδές στην Νομική Αθηνών, απ’ όπου πήρε το πτυχίο του το 1978.

Παράλληλα παρακολουθούσε Σχολή Θεάτρου (1967-1970) στο Εθνικό Θέατρο, ενώ τελείωσε και την Σχολή Κωστή Μιχαηλίδη.

Σαν ηθοποιός συμμετείχε στον θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα, στο έργο «Τι 30, τι 40, τι 50», που ανέβηκε στο θέατρο Ρεξ, την διετία 1971-72, ενώ συμμετείχε και στην ομώνυμη ταινία που γυρίστηκε την ίδια περίοδο, ερμηνεύοντας τον ρόλο του Γιώργου Μυλωνά, που ορμηνεύει στο τέλος τον πρωταγωνιστή Ζάχο Φωκιανό (σ.σ.Λάμπρος Κωνσταντάρας) πως να ξεπεράσει τους φόβους της ηλικιακής διαφοράς και τους δισταγμούς του, ώστε να παντρευτεί την νεαρή Τέτα Μαργαρίτη (σ.σ Έλια Καλιγεράκη), την κόρη της παλιάς του σχέσης Ναταλίας Μαργαρίτη (σ.σ Ρίκα Διαλυνά), την οποία δεν είχε παντρευτεί επίσης λόγω διαφοράς ηλικίας.

Έπαιξε επίσης στο θεατρικό έργο «Ευτυχώς τρελάθηκα» τη σεζόν 1972-73, ξανά με τον θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα στο θέατρο Ρεξ. Το συγκεκριμένο έργο είχε γυριστεί πριν λίγα χρόνια ως ταινία με πρωταγωνιστή τον Νίκο Σταυρίδη.

Σπούδασε επίσης για πέντε χρόνια φωνητικά και ακορντεόν στο Ωδείο Αθηνών.

Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο Φοιτητικό Κίνημα και στρατεύτηκε βίαια τον Φεβρουάριο του 1973.

Παράλληλα εργάστηκε για πολλά χρόνια στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών τροφίμων, πραγματοποιώντας πολυάριθμα ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής. Στη διάρκεια των ταξιδιών του γνώρισε διαφορετικούς πολιτισμούς και κοινωνίες, εμπειρίες που συχνά αξιοποιούσε στις δημόσιες παρεμβάσεις και αφηγήσεις του, ειδικά στις ραδιοφωνικές του εκπομπές, αλλά και στα δημοσιογραφικά του κείμενα.

Δύο ήταν οι μεγάλες του αγάπες. Αρχικά το ραδιόφωνο που κέρδισε την καρδιά του, όπου με τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής του, την ευθύτητα του λόγου του και την ανεξάρτητη σκέψη του, κατάφερε να αποκτήσει φανατικό κοινό και να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στα ελληνικά ερτζιανά.

Στην ίδια κλίμακα, είχε όμως και το ποδόσφαιρο, το οποίο κυριολεκτικά λάτρευε. Ασχολήθηκε ενεργά με τον ιστορικό Αστέρα Εξαρχείων, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος για πολλά χρόνια, δείχνοντας την προσήλωσή του στη γειτονιά που μεγάλωσε και αγάπησε.

Η κηδεία του Ανδρέα Μαζαράκη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στο Α’ Νεκροταφείο.