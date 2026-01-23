Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών άφησε το βράδυ της Πέμπτης, 22 Ιανουαρίου, ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο αδελφός του και πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης.

«Έφυγε από τη ζωή αργά τη νύχτα. Είναι συγκλονιστικό για μένα που είμαι ο μικρός αδελφός και ακολούθησα τα βήματά του. Είμαι συντετριμμένος» είπε.

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης υπήρξε για έξι δεκαετίες στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, υπηρετώντας με τον δικό του εμβληματικό τρόπο το ρεπορτάζ και την έρευνα.

Γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1938 στο χωριό Ποταμιά της επαρχίας Μεγαλόπολης του νομού Αρκαδίας και μεγάλωσε στην Αμφιθέα του Παλαιού Φαλήρου. Αποφοίτησε από την Σχολή Δημοσιογραφίας «Όμηρος», την οποία διηύθυνε ο Ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς, και ξεκίνησε την δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1959 στην εφημερίδα «Βραδυνή», στο αστυνομικό ρεπορτάζ (1959-62). Ακολούθησαν οι θέσεις του ως δημοσιογράφου στις εφημερίδες Έθνος, Απογευματινή (1968-75) και Ελευθεροτυπία (1975-88).

Ιδιαίτερα γνωστός έγινε από τις έρευνές του στην Ελευθεροτυπία για απόρρητα κρατικά σχέδια και έγγραφα των Ενόπλων Δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών. Υποθέσεις και αποκαλύψεις που προκάλεσαν έντονες πολιτικές αντιδράσεις και τον έφεραν αντιμέτωπο με τη Δικαιοσύνη, με συνήγορο υπεράσπισης τότε τον μετέπειται Υπουργό των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου, Ευάγγελο Γιαννόπουλο.

Το 1988 αποχώρησε από την Ελευθεροτυπία και συνεργάστηκε με τον επιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη στην έκδοση της εφημερίδας Επικαιρότητα (1988-91), στην οποία ανέλαβε διευθυντής και αρχισυντάκτης.

Το 1990 ξεκίνησε και την έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδας «48 Ώρες», ενώ ταυτόχρονα εξέδιδε και το στρατιωτικό περιοδικό «Αμυντικά Θέματα». Αργότερα υπήρξε εκδότης της «Αθηναϊκής», καθώς και της «Σφήνας».

Στην τηλεόραση, εργάστηκε στην ΕΡΤ, την ΥΕΝΕΔ, το Star Channel (στο οποίο επί σειρά ετών ήταν διευθυντής ειδήσεων), το Τηλεάστυ, το Extra Channel κ.ά. Στο ραδιόφωνο, διατηρούσε επί σειρά ετών εκπομπή στον Flash 96.