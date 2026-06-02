Έφυγε στα 75 του χρόνια ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Ο θάνατός του βύθισε στη θλίψη την οικογένειά του αλλά και όσους τον παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, σε εφημερίδες και τηλεόραση. Ο εκλιπών είχε κάνει την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή στην τηλεόραση το 1976, το γνωστό «Κάθε μεσημέρι».

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, έχει εργαστεί στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες. Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 ξεκίνησε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή «Κάθε μεσημέρι». Στις 20 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους κατατάχτηκε στο Στρατό και τη θέση του πήρε ο Μιχάλης Ρούσσος μέχρι τις 14 Απριλίου 1979, οπότε η ΕΡΤ αποφάσισε τον τερματισμό της. Ο Νάσος Αθανασίου έχει εργαστεί επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Σεμίνα Διγενή, στην ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την «Εκπομπή».

Ασχολήθηκε με την πολιτική και διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023.

Το 2023, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό Νέας Αριστεράς.