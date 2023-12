Πρωτοπόρος της αμερικανικής τηλεόρασης και βασιλιάς των κωμικών σειρών, ο σεναριογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός Νόρμαν Λιρ απεβίωσε σε ηλικία 101 ετών.

Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του, έγινε γνωστή από τα μέλη της οικογένειας του.

«Ο δημιουργός (οι κωμωδίες του οποίου έφεραν την επανάσταση στη μικρή οθόνη τη δεκαετία του 1970 και 1980) δεν σταμάτησε κατά τη διάρκεια της καριέρας του να αφηγείται την αληθινή ζωή των Αμερικανών, όχι το ιδανικό ενός περιοδικού», ανέφεραν οι συγγενείς του.

Γνωστός στις ΗΠΑ για επιτυχημένες κωμωδίες, που υπέγραψε όπως «The Jeffersons» και «All in the Family», ο Νόρμαν Λιρ θεωρήθηκε πρωτοπόρος της αμερικανικής τηλεόρασης, αγγίζοντας ευαίσθητα θέματα, μέσω του γέλιου.

Οι τηλεοπτικές σειρές του σχετίζονταν με τον ρατσισμό, τη σεξουαλικότητα, τις ανισότητες ή ακόμα και τις πολιτικές διαφορές, προσφέροντας σε εκατομμύρια αμερικανικά νοικοκυριά μια πιο ρεαλιστική εικόνα της οικογενειακής ζωής.

I had the pleasure of spending time with this giant at his home in the Palisades several times. The words “legend” and “icon” get thrown around too much, but this guy was both. RIP, Norman Lear pic.twitter.com/pMpL3Ek8OK

— Kathy Griffin (@kathygriffin) December 6, 2023