Σε ηλικία 53 ετών έφυγε χθες από τη ζωή, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, η δημοσιογράφος Κατερίνα Ζαχαράκη, κόρη του πρώην βουλευτή της Ν.Δ. στη Β΄ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Κώστα Ζαχαράκη.

Την απώλεια γνωστοποίησε ο πατέρας της γράφοντας: «Σήμερα έχασα την πολυαγαπημενη μου Κατερίνα ύστερα από άνιση μάχη με την επάρατη νόσο. Η ψυχούλα της να αναπαύεται στη γειτονιά των Αγγέλων. Αβασταχτος ο πόνος!!! Ο Πανάγαθος να μας δίνει κουράγιο να αντέξουμε αυτήν την τραγωδία».

Η Κατερίνα Ζαχαράκη είχε σπουδάσει οικονομικά και είχε εργαστεί στην ΤV100 ως οικονομική συντάκτρια και παρουσιάστρια οικονομικών εκπομπών. Τα τελευταία χρόνια εργάζονταν στην ΑΑΔΕ.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες της.