Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, σε ηλικία 63 ετών, η δημοσιογράφος Λίλιαν Παπακώστα, προκαλώντας θλίψη στους οικείους της, αλλά και σε όσους είχαν συνεργαστεί μαζί της.

Την απώλειά της ανακοίνωσε η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, αποχαιρετώντας τη συνάδελφο δημοσιογραφο και εκφράζοντας τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της.

Η Ευαγγελία (Λίλιαν) Παπακώστα γεννήθηκε το 1963 στον Βόλο και φοίτησε στα Τ.Ε.Ι. της Αθήνας. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της πορεία το 1982 στην εφημερίδα «Απογευματινή», ενώ έναν χρόνο αργότερα εργάστηκε στον «Ελεύθερο Τύπο».

Από το 1984 έως και το κλείσιμο της εφημερίδας, το 2010, εργάστηκε ως συντάκτης ύλης στην «Απογευματινή».

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΣΗΕΑ κάνει λόγο για μια συνεργάσιμη, υπεύθυνη και ευσυνείδητη δημοσιογράφο, σημειώνοντας ότι έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 16:00, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.