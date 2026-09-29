Ένας από τους πλέον καταξιωμένους δημοσιογράφους της μεταπολεμικής περιόδου, ο Χριστόφορος Κονταξής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, βυθίζοντας σε θλίψη τη δημοσιογραφική οικογένεια.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, αποχαιρετώντας έναν ξεχωριστό συνάδελφο με μακρά και λαμπρή διαδρομή στον γραπτό Τύπο και τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Ο εκλιπών υπηρέτησε το λειτουργικό του επάγγελμα με απαράμιλλο ήθος, διετέλεσε Διευθυντής της ΕΡΑ 1 και των Ειδήσεων της ΕΡΤ-2, ενώ υπήρξε ο εμπνευστής της εμβληματικής εκπομπής «ΕΡΤ-2 στη Βουλή».

Το ξεκίνημα στον γραπτό Τύπο

Ο Χριστόφορος Κονταξής γεννήθηκε το 1932 στον Βρονταμά Λακωνίας. Φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών, ενώ η ευρεία μόρφωσή του και η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας αποτέλεσαν σημαντικά εφόδια για τη μεταγενέστερη πορεία του.

Η δημοσιογραφική του διαδρομή ξεκίνησε το 1964 από την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», όπου εισήλθε αρχικά ως αθλητικός συντάκτης.

Σύντομα, όμως, το ανήσυχο πνεύμα του και η βαθιά γνώση των πολιτικών πραγμάτων τον οδήγησαν στο πολιτικό και κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Στην πολυετή καριέρα του στον γραπτό Τύπο, συνεργάστηκε επίσης με τις ιστορικές εφημερίδες «Απογευματινή» και «Μακεδονία», καθώς και με το δημοφιλές περιοδικό «Ταχυδρόμος».

Η θητεία στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και η εκπομπή «ΕΡΤ-2 στη Βουλή»

Από το 1974, ο Χριστόφορος Κονταξής εντάχθηκε στο δυναμικό της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, αφιερώνοντας εκεί το μεγαλύτερο μέρος του επαγγελματικού του βίου.

Η διοικητική και δημοσιογραφική του επάρκεια τον οδήγησε σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Διετέλεσε Διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού ΕΡΑ 1, ενώ από το 1982 ανέλαβε τη Διεύθυνση Ειδήσεων της ΕΡΤ-2.

Στην τηλεόραση άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του, καθώς υπήρξε ο εμπνευστής και δημιουργός της εκπομπής «ΕΡΤ-2 στη Βουλή», παντρεύοντας την πολυετή εμπειρία του στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, με την ανάγκη για έγκυρη και άμεση ενημέρωση των πολιτών γύρω από τις νομοθετικές διεργασίες.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, εξαίροντας την προσωπικότητα και την επαγγελματική προσφορά του εκλιπόντος:

«Υπήρξε ένας άξιος συνάδελφος, με πολλές ικανότητες και πλούσια εμπειρία, ο οποίος υπηρέτησε το δημοσιογραφικό λειτούργημα με ήθος, προσήλωση και επαγγελματισμό».

Παράλληλα, η Ένωση εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στις δύο κόρες του, Ζέτα και Μαρία, οι οποίες ακολούθησαν τα βήματα του πατέρα τους, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση στον χώρο της δημοσιογραφίας.

Το τελευταίο «αντίο»

Η πολιτική κηδεία του Χριστόφορου Κονταξή θα τελεστεί την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Κοιμητήριο Καισαριανής.

Την ίδια ημέρα, στις 16:15, θα πραγματοποιηθεί ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.