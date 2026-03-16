Ο αρχαίος φιλόσοφος Ηράκλειτος έχει κληροδοτήσει στην Ανθρωπότητα

έξοχες παρακαταθήκες διανόησης και εμβάθυνσης στη Φύση τού Είδους μας,

με κορυφαίο το διαχρονικό κοινωνιολόγημα

«Πόλεμος πάντων μεν πατήρ ἐστι, πάντων δε βασιλεύς,

και τους μεν θεούς ἔδειξε, τους δε ἀνθρώπους,

τους μεν δούλους ἐποίησε, τους δε ἐλευθέρους.»,

ήτοι σε σύγχρονη απόδοση

«Ο πόλεμος είναι ο πατέρας των πάντων και ο βασιλιάς των πάντων,

και άλλους τούς έκανε θεούς, και άλλους τούς έκανε ανθρώπους,

και άλλους τούς έκανε δούλους, και άλλους τούς έκανε ελεύθερους.».

Η μνημειώδης ρήση, λοιπόν,

υπέστη με το πέρασμα των αιώνων συντόμευση και απλοποίηση,

με αποτέλεσμα να συμπυκνούται πια στην πασίγνωστη τρίλεκτη μορφή της:

«Πόλεμος Πατήρ Πάντων.».

Υπό το συγκεκριμένο διηνεκές πλαίσιο,

το εσαεί επαναστατικό δελτίο ειδήσεων τού «Star»

-έμπλεο αντισυμβατικότητας και ανυποταξίας στα Στερεότυπα-

επιδίδεται ετούτες τις ζοφερές μέρες σε απανωτές προσπάθειες

να μάς τονίσει ότι ο Πόλεμος δεν είναι μόνον «Πατήρ τής Δυστυχίας και τής Θλίψης»,

αλλά γεννάει επίσης τη Φαιδρότητα, την Ιλαρότητα, την Ευθυμία, τη Θυμηδία.

Αυτοθυσία διά τής Αυτο-Καρικατουροποίησης.

…

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

Προβάλλεται η είδηση με το μήνυμα που -σύμφωνα με το Ιράν-

έχει γράψει ο νέος ηγέτης τής χώρας, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Δείτε το, ώστε στη συνέχεια να σάς καταθέσω το αδιανοήτως γελοίο σπικάζ…



Και τώρα που έχετε εικόνα,

ετοιμαστείτε να μάθετε τι ετόλμησε να ξεστομίσει η σουρεαλίστρια ρεπόρτερ..:

«“Μοτζτάμπα” στα Αραβικά σημαίνει “εκλεκτός”,

για τις χώρες τής Δύσης, όμως, σημαίνει “άφαντος”.

Όπως βλέπετε στο μήνυμα που είναι γραμμένο σε “Ιερατική Γλώσσα”, υπάρχουν λάθη·

γεγονός που ενισχύει τις φήμες ότι ο γυιος και διάδοχος τού (Αγιατολάχ Αλί) Χαμενεΐ

έχει τραυματιστεί σοβαρά και δεν είναι σε θέση να εμφανιστεί δημόσια,

αλλά και να επιμεληθεί σωστά το μήνυμά του.».

Ναι, είναι γεγονός και δεν αποτελεί προϊόν τής φαντασίας μας,

ότι υπάρχει άτομο που απευθύνθηκε στο Πανελλήνιο

και είπε την ανεκδιήγητη φράση «Όπως βλέπετε, υπάρχουν λάθη…»

για κείμενο που είναι γραμμένο στην «Αραβική Ιερατική Γλώσσα».

Ναι, κατόπιν τούτου έχουμε κάθε δικαίωμα να φανταστούμε,

ότι κάπου στην Ελληνική Επαρχία -μόλις συνέβη το τηλεοπτικό ευτράπελο-

ου Κουστάϊκς γύρισι του κιφάλιι τ’ προς τν Μαριγούλα και τς είπε μι νόημα

(τα ίδια είπε και ο Κώστας στη Μαρία, κάπου στην Αθήνα, αλλά με διαφορετικό αξάν):

«Τα βλιεπς, Μαριγώ μ’..;

Ου Χαμενεΐ του παίζ’ ιστουρία και τα γράφ’ στν ιϊρατική διάλικτου για να μην τα καταλάβουμι.

Πού να ξέρ’ ου δόλιους,

ότ’ ιδώ στα χουριά μας γνουρίζουν “αραβικά ιιρατικά” ακόμ’ κι οι κατσίκις μας…».

Από τούδε και στο εξής, η φράση «Όπως βλέπετε…» δεν θα είναι ξανά η ίδια.

Και βεβαίως, δεν χρειάζεται καν να ρέπει ένας άνθρωπος στην Τελειομανία,

προκειμένου να διαπιστώσει τις εξοφθάλμως πρόχειρες και χοντροκομμένες σημάνσεις

που υπάρχουν στα δύο «κυκλωμένα» αποσπάσματα

(προφανώς η σουρεαλίστρια ρεπόρτερ έχει beef με τα προγράμματα επεξεργασίας).

…

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

Το Αμερικανικό Πεντάγωνο δίνει στη δημοσιότητα

τα πρόσωπα και τα ονοματεπώνυμα των έξι στρατιωτικών

που έχασαν τη ζωή τους στο δυτικό Ιράκ την Πέμπτη (12/3),

όταν συνετρίβη κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων το αεροσκάφος τους.

Το δελτίο ειδήσεων τού «Star» δηλώνει και πάλι την εκκωφαντική παρουσία του,

επιμένοντας να δίνει νέες αχανείς διαστάσεις στον όρο «Ενημέρωση».

Τώρα θα ξεκινήσουμε με την «Ερώτηση τού Ενός Εκατομμυρίου»:

Το εικονιζόμενο άτομο είναι άντρας ή γυναίκα;



Σύμφωνοι, δέχομαι ότι είναι εξαιρετικώς δύσκολη η ερώτηση

(αλλιώς, τι σόϊ «Ερώτηση τού Ενός Εκατομμυρίου» θα ήτο;),

οπότε -όντας γενναιόδωρος- λέω να σάς βοηθήσω λιγουλάκι.

Μήπως σάς λέει κάτι το ονοματεπώνυμο;

Το άτομο που ονοματεπωνυμείται «Αριάνα Σαβίνο» είναι άντρας ή γυναίκα;



«Γυναίκα» είπατε;

Τι είπατε;

Τι είπατε; (με επιτιμητική χροιά Ζωής Κωνσταντοπούλου)

«Γυναίκα» είπατε;

Γι’ αυτό είστε άσχετοι.

Γι’ αυτό ουδέποτε θα γίνετε ρεπόρτερς στο ένδοξο δελτίο τού «Star».

Γυναίκα «ο Αριάνα Σαβίνο»;

Δεν πάτε καλά…

Και επειδή, εσείς οι άσχετοι, θα αντιδράτε ήδη και θα αναρωτιέστε «Μα τι μάς λέει αυτός…»,

θα σάς απαντήσω πως εγώ απλώς βασίζομαι σε ό,τι είπε έτερη ρεπόρτερ τού «Star»

στο σπικάζ τής συγκεκριμένης είδησης..:

«Έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί

-πέντε άντρες, και μία γυναίκα: η 34χρονη σμηνίας Άσλεϊ Προύϊτ-

έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα πάνω από το Ιράκ…».



Από πού να το πρωτοπιάσεις…

Από την παντελώς άκαιρη λογοτεχνικότητα/μεταφορά «πάνω από το Ιράκ»;

Από την ονοματεπώνυμη αναφορά μόνο στο ένα από τα έξι άτομα που έχασαν τη ζωή τους;

(ο αριθμός των θυμάτων είναι μικρός,

οπότε θα έπρεπε να αναφερθούν όλα τα ονοματεπώνυμα

ή να μην είχε υπάρξει οποιαδήποτε επιλεκτική αναφορά)

Και κυρίως,

τι να πούμε για τη θλιβερή μηχανικότητα που χαρακτηρίζει αυτήν την απαράδεκτη παραδρομή;

Φάμπρικα Ειδήσεων.

Απουσία ουσιαστικής επαφής με την Είδηση.

Ρουτίνα που οδηγεί σε «τύφλωση» (προσωρινώς μεν, στις πιο ακατάλληλες στιγμές δε).

Η Όραση χάνει την επαφή με την Πραγματικότητα.

Ο βαριεστημένος και στείρος «επαγγελματισμός» τελεί σε σύγχυση,

το συμβάν με τούς έξι στρατιωτικούς -τέσσερις άντρες και δύο γυναίκες-

που έχασαν τη ζωή τους στο Ιράκ την Πέμπτη 12 Μαρτίου,

μπερδεύεται με το συμβάν όπου επίσης έξι στρατιωτικοί -πέντε άντρες και μία γυναίκα-

έχασαν τη ζωή τους στο Κουβέϊτ την Κυριακή 1 Μαρτίου.

Τι κι αν απεικονίζονται δύο γυναίκες στη φωτογραφία,

ο εγκέφαλος έχει «λοκάρει» και αρνείται την οποιανδήποτε αναθεώρηση,

οι Λεπτομέρειες έχουν πάψει προ καιρού να παίζουν ρόλο,

τα Οφθαλμοφανή ακολουθούν την παρακμιακή μοίρα και παραδίδονται στην Ξεπέτα.

Όπως βλέπετε στο μήνυμα που είναι γραμμένο σε «Αραβική Ιερατική Γλώσσα»,

υπάρχουν λάθη.

Όπως βλέπετε στη φωτογραφία με τούς έξι νεκρούς Αμερικανούς στρατιωτικούς,

υπάρχει μία γυναίκα.

Λοιμοί και Λόξα -εεε…, τιμή και δόξα, ήθελα να πω…-

στο ακαταπολεμήτως έγκυρο πολεμικό ρεπορτάζ τού «Star» (και όχι μόνο τού «Star»).

Πόλεμος Πατήρ Πάντων.

Κλαυσίγελως Πατήρ Πάντων.

μ.Γ.