Ανατροπή με ενδεχόμενη εξαγορά της Warner Bros από το Netflix. Η Paramount Skydance υπέβαλε προσφορά με το αστρονομικό ποσό των 108,4 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή η κίνηση θέτει εμπόδια στη συμφωνία του Netflix.

Η προσφορά που είχε κάνει το Netflix ανερχόταν στα 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια συμπεριλαμβανομένου του χρέους είναι πιθανό να υποβληθεί σε αυστηρό έλεγχο από τις αντιμονοπωλιακές αρχές.

Η Paramount υποβάλλει προσφορές από τον Σεπτέμβριο, καθώς θέλει να δημιουργήσει έναν κολοσσό στον τομέα του θεάματος. Ωστόσο, μέχρι τώρα οι προσφορές της απορρίφθηκαν.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Paramount τώρα σκοπεύει να αγοράσει ολόκληρη την εταιρεία με 30 δολάρια ανά μετοχή, ενώ το Netflix ήταν σχεδόν 28 δολάρια ανά μετοχή.