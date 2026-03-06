Ο καθηγητής του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού, Νικόλας Κοσματόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Πέμπτης του Νίκου Ευαγγελάτου.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής «Live News» αποκάλεσε τον κύριο Κοσματόπουλο ως «άνθρωπο που υποστηρίζει το καθεστώς του Ιράν». Πρόκειται για μια υπεραπλούστευση και προπαγανδιστική τεχνική προκειμένου να «ανεβούν» τα νούμερα τηλεθέασης.

Κατηγόρησε τον καθηγητή για θεωρίες συνωμοσίας και η εκπομπή δεν εξελίχθηκε όπως θα είχε υπολογίσει ο δημοσιογράφος.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, ο Νίκος Ευαγγελάτος διασύρει τον καθηγητή. O Νικόλας Κοσματόπουλος απάντησε σε όλες τις προσβολές του δημοσιογράφου.

Δείτε το συγκεκριμένα απόσπασμα της εκπομπής:

Αυτό που παρακολουθήσαμε στην χθεσινή εκπομπή του «Live News» ήταν μια πρωτοφανής δολοφονία χαρακτήρα.

Η απάντηση του καθηγητή του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού:

«Ευχαριστώ από καρδιάς για τα πάμπολλα μηνύματα συμπαράστασης και στήριξης μετά το σημερινό Ροντέο με τον Ευαγγελάτο (ελπίζω να μπορέσω να τα απαντήσω όλα κάποια στιγμή).

Έχω πολλά και διάφορα συναισθήματα για αυτό που έγινε ειδικά την ώρα που ο Λίβανος δέχεται εισβολή από το γενοκτονικό κράτος και η κυβέρνηση του σπρώχνει την χώρα στον εμφύλιο.

Θα προσπαθήσω μόνο να καταγράψω μερικά πράγματα εν βρασμώ.

Αυτός ο …. δημοσιογράφος έκανε μια σειρά από προσβλητικές ενέργειες τόσο απέναντι στο κοινό του, το λειτούργημα και στον καλεσμένο.

Καταρχάς με παρουσίασε ως “Έλληνας καθηγητής που στηρίζει το ιρανικό καθεστώς” – κάτι που ουδέποτε είπα. Αυτή η “ιδιότητα” επίσης απλουστεύει την κατάσταση και με στοχοποιεί τόσο επαγγελματικά όσο και φυσικά. Είναι επικίνδυνη πρακτική και πρέπει να καταδικαστεί.

Θέλησε προφανώς να φανατίσει το κοινό του και να με πετάξει στα λιοντάρια.

Δεν είπα ποτέ ότι είμαι υπέρμαχος του καθεστώτος γιατί δεν μου πέφτει λόγος. Αυτό που είπα είναι ότι είμαι εναντίον του πολέμου, ότι ο πόλεμος είναι παράνομος, ότι το Ιράν έχει δικαίωμα να αμυνθεί κι ότι το Ισραήλ πρέπει να ηττηθεί.

Ξαναλέω η στάση μου είναι ότι δεν μου πέφτει λόγος για το καθεστώς στο Ιράν αλλά σίγουρα δεν πέφτει σε εκείνον.

Αλλά πέρα από αυτό. Ο άνθρωπος αυτός νοιάζεται για τους απανταχού Eλληνες μας λέει. Πονάει η καρδούλα για την διασπορά και την ομογένεια.

Έτσι συμπεριφέρεται στον μοναδικό Έλληνα καθηγητή Πολιτικής σε όλη την αραβόφωνη Μέση Ανατολή? Μήπως είναι ενδεικτικό ποιον τελικά υποστηρίζει?

Έπειτα, είναι δημοσιογράφος. Έχει μπροστα του έναν άνθρωπο που μιλάει ελληνικά (και αραβικά, και αγγλικά, και γαλλικά και γερμανικά και ισπανικα σορρυ) και ζει για χρόνια και διδάσκει στο κορυφαίο Πανεπιστήμιο της Μέσης Ανατολής, με έρευνα κι πάμπολλα αρθρα κι ένα βιβλιο.

Αντί να ρωτήσει να “ξεστραβωθεί” κάνει καταμέτωπο επίθεση δολοφονίας χαρακτήρα.

Έχω μείνει σοκαρισμένος εδώ και ώρες. Ήξερα ότι δεν είναι “δημοσιογράφος” αλλά τέτοιο βαθμό εξαθλίωσης δεν περίμενα ούτε από τον Ευαγγελάτο.»

Η ανάρτηση του Νικόλα Κοσματόπουλου:

Τα μηνύματα υποστήριξης προς τον Νικόλα Κοσματόπουλο