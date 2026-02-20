Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρωτοβουλία που έχει πάρει το ΔΣ της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας για συλλογή υπογραφών από τα μέλη της Ένωσης, αλλά και εύρύτερα εργαζόμενους και επαγγελματίες φωτογράφους, με σύνθημα «Οι φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών ανήκουν στον λαό!».

Όπως αναφέρει ο 902.gr, ήδη η πρωτοβουλία έχει βρει πολύ μεγάλη απήχηση σε φωτογράφους, διευθυντές φωτογραφίας, φωτορεπόρτερ, βιντεογράφους. Έχουν συγκεντρωθεί 170 υπογραφές στο κείμενο της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας στο οποίο σημειώνεται πώς «το εν λόγω φωτογραφικό ντοκουμέντο οφείλει να πραγματοποιήσει τον σκοπό του που δεν είναι άλλος από το να αποτελέσει πηγή ιστορικής γνώσης και έμπνευσης για το σήμερα, το αύριο, για τις νέες γενιές».

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας εκφράζει την άποψη ότι «το υπουργείο Πολιτισμού, το υπουργείο Εσωτερικών και η Βουλή των Ελλήνων οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτηθούν και να αποδοθούν τα φωτογραφικά αρχεία, στον Δήμο Χαϊδαρίου, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, αλλά και στο ΚΚΕ, για να είναι προσιτά σε όλο τον λαό και να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για το σήμερα και το αύριο».

Αναλυτικά την απόφαση του ΔΣ της ΕΦΕ υπογράφουν:

Αβραμίδης Σάββας — φωτογράφος

Αθανασάκης Σταύρος — φωτογράφος

Αθανασιάδης Θανάσης — ιδιωτικός υπάλληλος / φωτογράφος

Αλεξάνδρα Κουρούπη — ερασιτέχνις φωτογράφος

Αλεξίου Κωνσταντίνος — ερασιτέχνης φωτογράφος

Ανδρομανέσκου Αντωνία — φωτογράφος

Αραμπατζής Νικόλαος — φωτορεπόρτερ

Αραπεκός Γεώργιος — φωτορεπόρτερ

Ασβεστόπουλος Βασίλης — photojournalist

Βαλάση Εστέλα — photojournalist

Βαφειαδάκης Αριστείδης — φωτορεπόρτερ

Βγενόπουλος Πάνος — φωτογράφος

Βεροπούλου Λυδία — φωτορεπόρτερ

Βιτσαράς Γιώργος — φωτορεπόρτερ

Βλασσοπούλου Ισμήνη — φωτορεπόρτερ

Βλάχου Ματούλα — ερασιτέχνης φωτογράφος

Γαλανοπούλου Θάλεια — φωτογράφος

Γαροφαλίδης Τηλέμαχος — φωτογράφος

Γαστεράτος Αλέξανδρος — φωτορεπόρτερ

Γεωργιάδου Σωτηρία — φωτορεπόρτερ

Γεωργοπούλου Σοφία — φωτογράφος

Γεωρνταμιλής Θεόδωρος — φωτογράφος

Γιαννακόπουλος Γιάννης — δάσκαλος φωτογραφίας

Γκίνης Βαγγέλης — φωτογράφος

Γρυμάνης Αλέξανδρος — φωτογράφος

Δαγαλάκης Γιώργος — μηχανικός Η/Υ / φωτορεπόρτερ

Δαυλοπούλου Δανάη — φωτορεπόρτερ

Δέτσης Γιώργος — φωτογράφος / φωτορεπόρτερ

Δημητρόπουλος Σωτήρης — φωτορεπόρτερ

Ζαβός Βαγγέλης — φωτογράφος

Ζαφειρίου Γιώργος — φωτογράφος

Ζάχος Γιώργος — φωτορεπόρτερ

Ζέρβα Βασιλική — φωτογράφος

Ζήλος Κωνσταντίνος — φωτογράφος

Ζήλος Αλέξανδρος ) — φωτογράφος / βιντεογράφος

Ηλίας Μάρκου — φωτορεπόρτερ

Θανασήπαπα Αρτεμισία — φωτογράφος

Καλκανίδης Γιώργος — φωτογράφος

Καλλιάρας Θανάσης — φωτορεπόρτερ

Καπάνταης Δημήτρης — φωτορεπόρτερ

Καραγιάννης Γιώργος — φωτορεπόρτερ

Καραγιάννης Μιχάλης — φωτορεπόρτερ

Καραλής Τάσος — φωτογράφος

Καραμπέτσος Φώτης — φωτογράφος

Καρασμάνογλου Ρίτσα — ερασιτέχνης φωτογράφος

Καρβουντζής Δημήτρης — φωτορεπόρτερ

Κατσιγιάννης Βαγγέλης — σκηνοθέτης / μοντέρ

Κατσής Αλέξανδρος — φωτογράφος

Κέμμος Ιωάννης — φωτορεπόρτερ

Κεσίδης Αποστόλης — φωτορεπόρτερ

Κιάμος Παναγιώτης — φωτογράφος

Κονιώσης Νίκος — βιντεογράφος

Κώνστα Ειρήνη — φωτογράφος

Κουλιούμπας Οδυσσέας — ερασιτέχνης φωτογράφος

Κωνσταντίνου Βασίλειος — φωτογράφος

Λάγγης Τάσος — σκηνοθέτης / διευθυντής φωτογραφίας

Λαγουτάρης Εμμανουήλ — φωτορεπόρτερ

Λαμπρόπουλος Δημήτρης — φωτορεπόρτερ

Λανοπούλου Δήμητρα — φωτογράφος

Λιούτας Ρωμανός — φωτορεπόρτερ

Λώλος Μάριος — φωτογράφος

Μαϊκίδης Χρήστος — συνταξιούχος φωτογράφος

Μαρόπουλος Αλέξανδρος — φωτορεπόρτερ

Μεσσίνης Αριστοτέλης — φωτορεπόρτερ

Μηναδάκης Βαγγέλης — φωτογράφος

Μητρούσιας Νίκος — φωτορεπόρτερ

Μιχαλάκης Δημήτρης — φωτορεπόρτερ

Μιχάς Άγγελος — φωτογράφος

Μισίνας Στέλιος — φωτορεπόρτερ

Μοσχανδρέου Παναγιώτης — φωτογράφος

Μουτάφης Γιώργος — φωτορεπόρτερ / κινηματογραφιστής

Μπακόλας Λεωνίδας — φωτογράφος

Μπαλάσκας Παναγιώτης — φωτορεπόρτερ

Μπαλτάς Κώστας — φωτορεπόρτερ

Μπακατσιάς Πέτρος — ερασιτέχνης φωτογράφος

Μπαράι Άγγελος — φωτορεπόρτερ

Μπόλαρη Τατιάνα — φωτορεπόρτερ

Μπερερής Σπύρος — φωτογράφος

Μπερερή Νίκη — φωτογράφος

Μπόνης Χρήστος — φωτορεπόρτερ

Μωυσιάδης Βασίλης — φωτογράφος

Μωυσιάδης Γιάννης — φωτορεπόρτερ

Νάκκας Άγγελος Μάριος — πρακτικάριος φωτορεπόρτερ

Νίκα Όλγα — ερασιτέχνης φωτογράφος

Νικολαρέας Ανδρέας — φωτορεπόρτερ

Νικολάου Θοδωρής — φωτογράφος

Νικολαΐδου Ελευθερία — φωτογράφος

Νικολέτου Γεωργία — φωτογράφος

Ξανθόπουλος Σπύρος — φωτογράφος

Οικονόμου Άρης — φωτορεπόρτερ

Οικονόμου Βασίλης — βιντεογράφος

Πακιας Μανώλης — φωτογράφος

Παλαιολόγος Νίκος — φωτογράφος

Παλούκας Θάνος — φωτορεπόρτερ

Παναγοπούλου Γεωργία — φωτορεπόρτερ

Παναγιωτόπουλος Νίκος — φωτορεπόρτερ

Πανηγυρόπουλος Γιώργος — φωτορεπόρτερ

Πανταζής Δημήτρης (Dimitris Pantazis) — ερασιτέχνης φωτογράφος

Παντέλιος Σπύρος — φωτορεπόρτερ

Παππάς Άγγελος — φωτορεπόρτερ

Πατεράκη Νικολέτα — φωτογράφος / φωτορεπόρτερ

Πατεράκης Διονύσιος — φωτορεπόρτερ

Πιταράκης Λευτέρης — φωτορεπόρτερ

Πλατανιάς Αποστόλης — φωτογράφος

Πονσέ Αλέξης — εικονολήπτης επίκαιρων

Πότση Σοφία — φωτογράφος

Πρίνος Γιώργος — φωτογράφος

Ραπακούσης Δημήτρης — φωτογράφος

Ρεμπάπης Βασίλης — φωτογράφος / φωτορεπόρτερ

Ρίζος Κωνσταντίνος — φωτογράφος

Σαρέλας Δημήτρης — φωτορεπόρτερ

Σεμιτέκολο Νικόλας — φωτορεπόρτερ

Σεφέρογλου Ορέστης — φωτογράφος / κινηματογραφιστής

Σιμόπουλος Αθανάσιος — φωτορεπόρτερ

Σιώμου Αναστασία — φωτογράφος

Στεφάνου Στέλιος — φωτορεπόρτερ

Στολής Βαγγέλης — φωτορεπόρτερ

Ταμβάκος Ευάγγελος — φωτογράφος

Τάτσης Ευάγγελος — φωτογράφος

Τέρνερ Βάνια — ντοκιμαντερίστρια

Τζούμας Κώστας — φωτορεπόρτερ

Τζωρτζίνης Άγγελος — φωτογράφος

Τοσίδης Δημήτριος — φωτορεπόρτερ

Τσακαλίδης Κώστας — φωτογράφος

Τσακίρης Σπύρος — φωτογράφος

Τσιώστα Γεωργία — ιστορικός / φωτογράφος

Φεργκυσον Χρήστος — ερασιτέχνης φωτογράφος

Φίνας Κυριάκος — φωτορεπόρτερ

Φραγκούλης Γιάννης — φωτογράφος

Φωτάκη Έφη — φωτογράφος / καθηγήτρια φωτογραφίας

Χήρας Αχιλλέας — φωτορεπόρτερ

Χουρδάρη Μαρία — φωτορεπόρτερ

Ψυχογυιός Γιώργος — φωτογράφος

Τι αναφέρει η ΕΦΕ

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση η Ένωση Φτορεπόρτερ αναφέρει τα εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.) εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους συναδέλφους, μέλη και μη της Ένωσης, που ανταποκρίθηκαν άμεσα και συνυπέγραψαν το κάλεσμά μας.

Η συγκινητική ανταπόκριση και η μαζική συμμετοχή επιβεβαιώνουν ότι το φωτογραφικό ντοκουμέντο με τις τελευταίες στιγμές των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών στην Καισαριανή, ανήκει στη συλλογική μνήμη και όχι σε ιδιωτικές συλλογές. Αποδεικνύει, επίσης, ότι ο κλάδος των φωτορεπόρτερ στέκεται με ευαισθησία και ευθύνη απέναντι στην ιστορία και τους αγώνες του λαού μας.

Η δύναμη που αντλούμε από αυτή τη συλλογική στάση, μας ενισχύει να συνεχίσουμε με συνέπεια, διεκδικώντας από την Πολιτεία την απόδοση του ιστορικού αυτού αρχείου εκεί που ανήκει: στους φορείς της μνήμης (Δήμος Χαϊδαρίου, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Καισαριανής, ΚΚΕ) και από εκεί σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Η συλλογή υπογραφών συνεχίζετε εδώ»