Το Ανθρώπινο Είδος -λόγω τής αγελαίας φύσης του- αρέσκεται στα Στερεότυπα

και σε κάθε είδους κωδικοποιήσεις που δύνανται να δηλώνουν «Ταυτότητα».

Υπ’ αυτό το πλαίσιο, λοιπόν,

γεννιούνται και αναπαράγονται αδιαλείπτως

λεκτικοί μηχανισμοί που υποτίθεται ότι βοηθούν στην Επικοινωνία,

ενώ στην πραγματικότητα υποδαυλίζουν τη «Μηρυκαστική Βλακεία».

«Η Τηλεόραση είναι η Τσίχλα των Ματιών.»,

λέει μία εξόχως εικονοπλαστική ρήση

που αποδίδεται στον Αμερικανό αρχιτέκτονα και συγγραφέα Φρανκ Λόϊντ-Ράϊτ,

αλλά ετούτη η περιγραφή θα πρέπει πλέον να περιλαμβάνει και την Ακοή,

καθώς τα ώτα μας υποβάλλονται σε τεράστια δοκιμασία

και το νευρικό μας σύστημα υφίσταται σμπαράλιασμα

από τη «Γλώσσα-Ζόμπι» που χρησιμοποιούν οι «Ιθαγενείς τής Ενημέρωσης».

Εν προκειμένω,

η «Κορυφή τής Πυραμίδας τού Αναμασήματος» μονοπωλείται από τούς «Πρεπάκηδες».

Οι «Πρεπάκηδες» είναι άρτι εμπνευσθείς νεολογισμός·

αναφέρεται κατά βάσιν στα άτομα

που εμφανίζονται επικουρικώς σε δελτία ειδήσεων και σε εκπομπές

ώστε να συνεισφέρουν με επιπλέον πληροφορίες στα συζητούμενα θέματα,

κι έχουν τη μανία να απευθύνονται στον εκάστοτε παρουσιαστή

ξεστομίζοντας χωρίς σταματημό τη φράση «Πρέπει να σού πω…»

ως αφετηριακή διατύπωση στις προτάσεις τους.

Οποία θλιβερή πλάνη,

οι ημεδαποί ρεπόρτερς και ανταποκριτές θεωρούν ότι με αυτό το γελοίο «εύρημα»

φαντάζουν πιο σοβαροί, πιο ψαγμένοι, πιο σημαντικοί, πιο φτασμένοι, πιο χαριτωμένοι,

ενώ επί τής ουσίας μάς προκαλούν ασφυξία με το περισπούδαστο υφάκι τους

και με την ανυπόφορη μπούρδα που εκφέρουν τσουναμηδόν.

«Πρεπάκηδες», δεν μάς νοιάζουν τα «πρέπει» σας.

«Πρεπάκηδες», απαιτούμε να ενημερωνόμαστε χωρίς να μάς μπλέκετε στα «πρέπει» σας.

«Πρεπάκηδες», σάς ενημερώνω ότι άθελά σας -με αυτά τα φαινομενικώς αθώα «πρέπει» σας-

ομολογείτε τα ανομολόγητά σας.

Μικροαστισμός. Μιζέρια. Τηλεοπτική Αυτο-Αναφορικότητα. Απόπατη Φιλαρέσκεια.

Υποτέλεια. Δουλικότητα. Συμβιβασμοί. Σοβαροφάνεια. Μασκαρεμένη Αμηχανία.

Επιτήδευση. Καρικατούρα Καθωσπρεπισμού. Δηθενιά. Υποκρισία. Ψέμα.

…

Το τελευταίο εντυπωσιακό κρούσμα τού άκρως διαδεδομένου φαινομένου,

μάς προσεφέρθη αφειδώς εχθές από τον δημόσιο τηλεοπτικό φορέα,

όταν -εκ τής βελγικής πρωτευούσης- η ανταποκρίτρια τής «Ε.Ρ.Τ.»

εκλήθη να κατέγραφε την «επόμενη μέρα» τής συνάντησης Τραμπ-Πούτιν

και εξετόξευε τα «Πρέπει να σού πω…» ωσάν λαχανάκια Βρυξελλών

που έστεφαν με αποδοκιμασία μία κακοπαιγμένη παράσταση.

Συνολικώς 12 φορές υπέστημεν τη συγκεκριμένη ηχορύπανση σε πέντε λεπτά

(προσμετρώνται και οι λιγοστές διασκευούλες της),

ενώ το «κερασάκι στην τούρτα» ήταν η επίσης αποκρουστική φράση «Η Αλήθεια είναι…»,

που εσχάτως έχει προσλάβει τις διαστάσεις υστερικού σλόγκαν

και επιτείνει τη χαίνουσα «Γλωσσική Δυστοπία».

Ναι, μετά από το «Πρέπει να σού πω…» ήρθε και το «Η Αλήθεια είναι…»,

ώστε να πιστοποιηθεί αδιαμφισβητήτως

ότι η Ενημέρωση -και εν γένει, το Ανθρώπινο Είδος- είναι «Δουλικό των Στερεοτύπων».

(Το βίντεο ενδείκνυται αποκλειστικώς

για ανθρώπους που επιθυμούν να κατακτήσουν πάση θυσία τη Νιρβάνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ)

μ.Γ.