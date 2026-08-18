Αργά το πρωί της Τρίτης 18 Αυγούστου στο Αίγιο, και σε στενό οικογενειακό κύκλο, τελέστηκε η κηδεία του Σωτήρη Τριανταφυλλόπουλου. Ο αδελφός του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου έφυγε από την ζωή σε ηλικία 71 ετών.

Ο δημοσιογράφος άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Αίγιο, την Κυριακή 16 Αυγούστου, καθώς τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τον Σωτήρη αποχαιρέτησαν ο αδερφός του Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, ο γιος του Κωνσταντίνος, η θυγατέρα του Σωτήρη, Τόνια, συγγενείς και φίλοι. Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλλει στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στην Άβυθο. Η ταφή του δημοσιογράφου έγινε στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ροδοδάφνης.