Διεθνής είναι πλέον ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές» για την παρουσία του στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, το Politico αξιοποίησε τον κ. Ξυλούρη και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του.

Οι αναγνώστες έχουν την δυνατότητα να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με κομβικά γεγονότα που συνέβησαν μέσα στη φετινή χρονιά.

«Απάντησε σε αυτές τις ερωτήσεις για να ανακαλύψεις αν είσαι πραγματικός φανατικός της πολιτικής ή απλώς ένας περιστασιακός παρατηρητής των ευρωπαϊκών εξελίξεων», γράφει το Politico και θέτει ερωτήσεις.

Μια από τις ερωτήσεις του κουίζ αφορούσε την ελληνική επικαιρότητα.

Ερώτηση: «Η ελληνική κυβέρνηση έχει έρθει αντιμέτωπη με ένα τεράστιο σκάνδαλο απάτης που αφορά αγροτικά κονδύλια. Ποιο είναι το όνομα που έχει δοθεί σε ένα από τα βασικά πρόσωπα των ανακριτικών φακέλων;»

Οι τρεις επιλογές που έχουν οι αναγνώστες είναι οι εξής:

α. Σουβλάκι (καλαμάκι με κρέας)

β. Φραπέ (παγωμένος καφές)

γ. Ουζάκι (μικρό ποτήρι ούζου).

Απαντήστε και εσείς το κουίζ εδώ.