Εν αρχή, ήταν το ριάλιτι μόδας «Greece’s Next Top Model» («Star», 2019),

όπου η μοντέλα είχε προκαλέσει αναρίθμητα επικριτικά σχόλια

με την ξιπασιά της και με τις μισογυνικές συμπεριφορές της·

μάλιστα, τότε ήταν που εξέσπασε σάλος,

όταν στον τελικό-φιάσκο υπήρξε απροκάλυπτη μεθόδευση

και καταστρατηγήθηκαν οι κανονισμοί τής ψηφοφορίας,

με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί το φαβορί τού διαγωνισμού

να μοιραστεί το έπαθλο με την ευνοούμενη τής παραγωγής.

Κι όμως,

ενώ συνήθως η «Αρνητική Δημοσιότητα» είναι μία ιδιότυπη ματριόσκα

που διαχρονίζει και μεγεθύνει την ύπαρξή της,

εδώ είχαμε να κάνουμε με ένα πρόσωπο

που δεν δύναται καν να προσποριστεί τη Μαζική Απέχθεια,

αφού αντιμετωπίζεται από το «Τηλεοπτικό Σώμα» με -σχεδόν παγερή- Αδιαφορία.

Κατόπιν, ήταν η ταξιδιωτική εκπομπή «Οι Θαλασσόλυκοι» («Σκάϊ», 2020),

όπου η μοντέλα απεδείκνυε την απέλπιδα δίψα της για Δημοσιότητα,

δοκιμάζοντας την τύχη της σε μία άχρωμη-άγευστη-άοσμη εκπομπή

που είχε απολύτως συμπληρωματικό ρόλο στο πρόγραμμα τού σταθμού.

Μετά, ήταν το ριάλιτι επιβίωσης «Survivor» («Σκάϊ», 2020-21),

όπου η μοντέλα επιδόθηκε σε μία εκστρατεία βελτίωσης τού προφίλ της,

όμως τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά

διότι ο χαρακτήρας της ήταν ήδη κατατεθειμένος στη «Δημόσια Σφαίρα»

και ελάχιστοι συγκινούνται από μία ιμιτασιόν περσόνα

που κινείται ανάμεσα στη «Γλυκανάλατη Βαρβαρότητα» και στη «Βάρβαρη Γλυκαναλάτωση».

Και αφού -όλα αυτά τα χρόνια-

η μοντέλα πιάνει μετά κόπων και βασάνων λιγοστό χώρο στα «Μ.Μ.Ε.»

μέσω εφήμερων σχέσεων

που δεν έχουν απήχηση ακόμη και στους πιο φανατικούς σκανδαλοθήρες,

φτάνουμε στο φετινό φθινόπωρο

όταν και μαθαίνουμε από τη διαφήμιση-προαναγγελία τής «Grande League»

ότι τώρα (θα) υποδύεται τη συμπαρουσιάστρια αθλητικής εκπομπής.

«Πού κολλάει;», αναρωτηθήκαμε ακαριαίως,

όμως ετούτο το πρόσωπο έχει αποδείξει επανειλημμένως

ότι πάει και κολλάει όπου δεν κολλάει.

…

Γράφω το παρόν πόνημα εκ συμπτώσεως,

καθώς -όσο κι αν είναι αξιόλογος ο Γιάννης Καραλής-

δεν υπήρχε η παραμικρή περίπτωση να έβαζα «Open» τα βράδια τής Κυριακής,

διότι η άκυρη παρτενέρ προσβάλλει πυρηνικώς το εγχείρημα·

όμως, ελέω τής κρίσιμης ποδοσφαιρικής αναμέτρησης Δανία-Ελλάδα έκανα μία εξαίρεση.

Εκεί, λοιπόν, δεν επήλθε απλώς η επιβεβαίωση τής παγιωμένης άποψής μου,

αλλά διεπίστωσα συνάμα ότι εδώ πρόκειται για περίπτωση αποκρουστικής εύνοιας,

η οποία έχει κοινωνιολογικές προεκτάσεις και βαρύνει εξ ολοκλήρου τούς εμπνευστές της.

Τα τηλεοπτικά στελέχη που τοποθετήσανε την εν λόγω γυρολόγο,

είναι υπόλογα για την επιλογή τους

(η παρήχηση τής λέξης «Λόγος» είναι εσκεμμένη λογο-τεχνικότητα).

Προσωπικώς,

δεν με απασχολούν καν τα κίνητρα

που οδηγούν τη συγκεκριμένη γυναίκα να συμμετέχει στην εκπομπή

(είτε από «ψώνιο» να βλέπει τον εαυτό της στην Τηλεόραση και εν γένει στα «Μ.Μ.Ε.»,

είτε από ωραιοπάθεια, είτε από χαμηλή αυτοεκτίμηση,

είτε επειδή θέλει να κάνει «δημόσιες σχέσεις», είτε για οικονομικούς λόγους,

είτε για όλ’ αυτά μαζί),

με απασχολεί, όμως, και με ενοχλεί απολύτως,

το πασίδηλο κίνητρο που οδήγησε τούς ιθύνοντες να προκρίνουν μία γυναίκα,

η οποία είναι παντελώς ακατάρτιστη περί των θεμάτων που πραγματεύεται η εκπομπή.

Ποιο είναι αυτό το κίνητρο; Ο Σεξισμός.

Τα στοιχεία που προκύπτουν είναι αμείλικτα και σφραγίζουν τις προθέσεις·

ως εκ τούτου -προτού συνεχίσουμε την ανάλυση και τα συμπεράσματά μας-

πάμε να δούμε την εκκωφαντική στατιστική τεκμηρίωση:

Καθαρός χρόνος διάρκειας εκπομπής: 01:19:53 (1 ώρα-19 λεπτά-53 δευτερόλεπτα)

Εκφερθείς λόγος συμπαρουσιάστριας: 226 λέξεις

Συχνότητα εκφοράς λόγου: 36 φορές (μία παρέμβαση ανά 2΄22΄΄)

Έκταση εκφοράς λόγου: 19 από τις 36 φορές έως τρεις λέξεις (οι 5 ήταν μονολεκτικές)

Για να γίνει απολύτως αντιληπτή η παταγώδης ανεπάρκεια,

αρκεί να συνυπολογίσουμε ως εύγλωττη τάξη μεγέθους

ότι ο παρουσιαστής Γιάννης Καραλής είχε ήδη εκφέρει 85 λέξεις

στα 29 δευτερόλεπτα τού προλόγου του·

άρα, κάνοντας τη σχετική μαθηματική αναγωγή,

διαπιστώνουμε πως σε επίπεδο χρονικής συνολικοποίησης

οι 226 λέξεις αντιστοιχούν σε 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα.

Μιλάς λιγότερο από δύο λεπτά σε εκπομπή που διαρκεί σχεδόν ογδόντα λεπτά

και προσδιορίζεσαι ως «συμπαρουσιάστρια»;

Γελάει ο Κόσμος.

«Ουκ εν τω πολλώ το Ευ.»,

θα σκεφτεί κάθε δίκαιος άνθρωπος που φροντίζει να διερευνά άπαντα τα ενδεχόμενα,

όμως η πραγματικότητα ισχυροποιεί έτι περαιτέρω

την ετυμηγορία που μάς προσφέρουν οι αριθμοί

(το σχετικό βίντεο υπάρχει στο τέλος τής ανάρτησης).

Η «συμπαρουσιάστρια» εμφανίζει κυριολεκτικώς θλιβερή εικόνα,

μιλάει -ως επί το πλείστον- μέσα απ’ τα δόντια της,

μιλάει χαμηλόφωνα-δειλά-ξεψυχισμένα,

η μοναδική γνώση της είναι η «Γνώση τής Άγνοιας»,

ξεστομίζει σκόρπιες λέξεις, ημιτελείς προτάσεις,

ακατάληπτες φράσεις, γενικόλογες μπούρδες και βαρετά τσιτάτα νηπιακής δυναμικής,

δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω της, καμώνεται ότι καταλαβαίνει τα πάντα,

είναι άσχετη σε βαθμό κακουργήματος

(είναι τόσο άσχετη,

που έφτασε να κοιτάξει στα χαρτιά της

για να αναγγείλει έναν από τούς πιο γνωστούς και διακεκριμένους σπορτ-κάστερς τής χώρας,

καθώς δεν ήξερε καν τον Αλέξη Σπυρόπουλο),

αφήνει κοφτά και υπόκωφα επιφωνήματα,

γνέφει καταφατικά χωρίς να ξέρει γιατί γνέφει,

χασκογελάει χωρίς να ξέρει γιατί χασκογελάει,

βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου,

βρίσκεται σε μία «καθέδρα» που καταφανώς δεν αξίζει να βρίσκεται.

Σεξισμός. Αναξιοκρατία. Μισογυνισμός. Μισανδρισμός.

Τα τηλεοπτικά στελέχη που επέλεξαν τη συγκεκριμένη γυναίκα

-πέρα από το γεγονός ότι εκθέτουν ανεπανορθώτως και την ίδια-

δεν θελήσανε να δώσουνε θέση στη Γυναίκα και εν γένει στο Γυναικείο Φύλο

(και δη, σε έναν χώρο που μέχρι πρότινος ήταν συντριπτικώς ανδροκρατούμενος),

αλλά αντιθέτως εκπορεύουν προς τις άξιες και ικανές γυναίκες το κατάπτυστο μήνυμα

«Εμείς δεν νοιαζόμαστε για Αξίες και Ικανότητες.»

και συλλήβδην προς τούς άντρες τηλεθεατές το κατάπτυστο μήνυμα

«Λιγούρια, δείτε την εκπομπή μας…

Σάς έχουμε και μια γκόμενα για να κάνετε “οφθαλμόλουτρο”.».

Προσβολή τού Γυναικείου Φύλου.

Μία γυναίκα που συμμετέχει σε εκπομπή δίχως να γνωρίζει το Αντικείμενο.

Η Αντικειμενοποίηση τού Γυναικείου Φύλου.

Η Εργαλειοποίηση τού Γυναικείου Φύλου.

Μία γυναίκα που αποδέχεται για τον εαυτό της -και δικαίωμά της-

ότι (θα) είναι «γλάστρα», «μαϊντανός», «διακοσμητικό»,

όμως έτσι προξενεί τεράστια ζημιά στο Γυναικείο Φύλο

διότι αποδέχεται να είναι «Πρέσβειρα τής Πατριαρχίας».

Υπάρχει ελπίς; Ναι, υπάρχει ελπίς, αλλά έχει διττή ανάγνωση.

Γυναίκες όπως η Δώρα Παντέλη, η Έλβη Μιχαηλίδου, η Λίλα Κουντουριώτη

κοσμούν την Ελληνική Τηλεόραση και τιμούν το Γυναικείο Φύλο,

όμως σε κάθε «Παντέλη», σε κάθε «Μιχαηλίδου», σε κάθε «Κουντουριώτη»

αντιστοιχούν εκπίπτουσες υπάρξεις που ακολουθούν ξεπερασμένα μονοπάτια ανέλιξης.

Αντιστρόφως, βέβαια,

το ευτύχημα είναι ότι τέτοιες παρωχημένες υπάρξεις

ξεθωριάζουν-σβήνουν-χάνονται μπροστά σε κάθε «Παντέλη», «Μιχαηλίδου», «Κουντουριώτη».

Επιμύθιο:

Είμαι οργισμένος ως άνθρωπος, ως πολίτης, ως δημοσιογράφος, ως τηλεθεατής και ως άντρας.

Όχι, δεν είμαι οργισμένος με την «(κατ’ ευφημισμόν) συμπαρουσιάστρια»,

διότι πρόκειται για περσόνα που βρίσκεται πασιδήλως σε απόγνωση

και δίνει συνεχώς τη λανθασμένη απάντηση στο δίλημμα «Δημοσιότητα ή Αυτοσεβασμός».

Είμαι οργισμένος με τα τηλεοπτικά στελέχη

που -βάσει τής διάτρητης επιλογής τους- προσβάλλουν ΚΑΙ το Ανδρικό Φύλο.

Ως εκ τούτου,

απευθύνομαι στους ιθύνοντες τής εκπομπής «Grande League»

που εκ των πεπραγμένων θεωρούν ότι αρκεί μία παντελώς αστοιχείωτη γυναίκα

για να κινητοποιηθεί το «Ανδρικό Ορμέμφυτο» και να επιτευχθεί η Τηλεθέαση,

και τούς λέω ότι -ακριβώς επειδή έκριναν εξ ιδίων τα αλλότρια-

δίπλα στη λέξη «λιγούρια» έχει τις δικές τους φωτογραφίες.

…

Αν αντέχετε, δείτε και -κυρίως- ακούστε το συγκεντρωτικό αποδεικτικό βίντεο,

το οποίο αποτελεί «Μνημείο Αμηχανίας και Ετεροντροπής».

ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΙ Η (ΕΤΕΡΟ)ΝΤΡΟΠΗ.

Ο Υπο-Κοσμικός

