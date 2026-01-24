Σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της περνάει η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, η οποία έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και νοσηλεύεται στη μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Metropolitan Hospital.

Όπως έγινε γνωστό, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, η Σία Κοσιώνη αισθάνθηκε αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή, γεγονός που την ανάγκασε να απουσιάσει από την παρουσίαση του κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε η λοίμωξη και κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή της στην εντατική.

Σήμερα, Σάββατο, η δημοσιογράφος παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, με τους γιατρούς να διαβεβαιώνουν ότι η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.